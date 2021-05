Kevin De Bruyne, out de la Euro?! Selectionerul Belgiei face anuntul: "In 4 sau 5 zile aflam daca poate!"

Accidentat in finala Champions League, Kevin De Bruyne ar putea rata Campionatul European.

Dupa o intrare foarte dura al lui Rudiger, care trebuie eliminat in finala Champions League, Kevin De Bruyne nu a mai putut continua meciul si a fost transportat la spital dupa terminarea partidei, fiind lovit destul de rau in zona fetei de catre fundasul german al lui Chelsea.

Participarea playmaker-ului la Campionatul European este pusa sub semnul intrebarii, cel putin pentru prima partida, fiind inca sub tratament, iar selectionerul nationalei Belgiei, Roberto Martinez, a vorbit despre situatia fotbalistului si despre sansele pe care le are acesta de a face parte din lotul final.

"Am vorbit cu Kevin si era destul de pozitiv. Trebuie sa fim precauti, dar vom primi clarificari in urmatoarele zile. Nu stim daca il putem folosi in prima partida. Nu pot da un raspuns pentru ca nu am raportul medical acum, inca se analizeaza si vom avea un o clarificare in 4 sau 5 zile. Suntem foarte norocosi ca in ciuda faptului ca are o dubla fractura, nu e nevoie de operatie. O asemenea interventie facea imposibila prezenta sa la Campionatul European", a spus Roberto Martinez conform BBC.