Hazard le face loc lui Mbappe si Haaland! Starul belgian l-a anuntat pe Perez ca vrea sa plece la finalul sezonului! Cat cere presedintele pentru transferul sau

Eden Hazard doreste sa o paraseasca pe Real Madrid in aceasta vara si ar vrea sa se intoarca la Chelsea.

Real Madrid a platit 115 milioane de euro in vara lui 2019 pentru a-l aduce pe internationalul belgian de la Chelsea. Insa de cand a ajuns in Spania, Hazard nu a reusit sa se adapteze in La Liga si a fost rapus de numeroase accidentari care l-au determinat sa joace abia 43 de meciuri in doi ani petrecuti pe Santiago Bernabeu.

Atacantul in varsta de 30 de ani a fost, de asemenea, protagonistul unui moment mai putin placut pentru suporterii madrileni la meciul retur cu Chelsea, cand Real a fost eliminata din Champions League. Hazard a ras si a glumit cu Kurt Zouma, desi echipa sa a pierdut calificarea in marea finala, ceea ce i-a infuriat pe fanii lui Real Madrid, care i-au cerut sa plece imediat dupa acel incident.

Potrivit televiziunii spaniole El Chiringuito de Jugones, Hazard vrea sa plece in aceasta vara, iar favorita sa-l aduca pe belgian este chiar fosta sa echipa, Chelsea. Belgianul si-a petrecut noua sezoane pe Stamford Bridge si a reusit sa castige doua titluri de Premier League, o Cupa a Angliei, dar si doua trofee Europa League.

Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid, doreste sa dea o lovitura pe piata transferurilor si sa ii aduca in atac pe Erling Haaland si Kylian Mbappe. Conducerea ar accepta chiar si suma de 50 de milioane de euro pentru Hazard, potrivit sursei citate, in dorinta de a strange bani pentru a transfera cele doua staruri pe Santiago Bernabeu.

De asemenea, sefii de la Madrid se gandesc sa ii vanda pe Luka Jovic, Gareth Bale, Dani Ceballos, Mariano si Brahim Diaz.

