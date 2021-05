De Bruyne a fost externat! Ce diagnostic a primit starul belgian dupa ciocnirea dura de Rudiger in finala Champions League

Finala Champions League s-a terminat mai devreme pentru De Bruyne decat spera. In minutul 56, la 1-0 pentru Chelsea, fotbalistul lui City s-a ciocnic puternic de Rudiger la mijlocul terenului, ochiul i s-a invinetit imediat, iar starul belgian nu a mai putut continua meciul. Guardiola l-a schimbat cu Jesus, dar atacantul brazilian nu a putut sa isi ajute echipa sa egaleze si elevii lui Tuchel au adus trofeul Champions League pe Stamford Bridge.

De Bruyne si-a petrecut noaptea la spital, dupa cum a anuntat, in cursul zilei de duminica, pe retelele de socializare, dezvaluind diagnosticul medicilor.

"Salutare, tocmai ce m-am intors de la spital. Diagnosticul este fractura nazala si fractura la nivelul orbitei stangi. Ma simt bine acum. Inca sunt dezamagit pentru ieri, evident, dar ne vom intoarce", a fost mesajul postat de Kevin De Bruyne pe contul de Twitter.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back