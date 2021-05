Boloni se poate intoarce in fotbal la o saptamana dupa ce a fost demis de Panathinaikos! Romanul este pe lista unui club din Belgia

Romanul nu a fost uitat in Belgia, aflandu-se in continuare pe lista cluburilor pentru pozitia de antrenor.

Ladislau Boloni a fost demis de Panathinaikos din cauza rezultatelor modeste care au indepartat clubul de un loc care duce in cupele europene. Cu antrenorul roman pe banca, echipa a obtinut in playoff o singura victorie, trei infrangeri si patru rezultate de egalitate.

Boloni se poate intoarce in fotbal mai repede decat spera. Potrivit dhnet.be, antrenorul roman este pe lista nou-promovatei RFC Seraing. Clubul belgian l-a demis pe Emilio Ferrera, cu toate ca acesta a reusit o promovare istorica. De 25 de ani se chinuie Seraing sa ajunga in prima liga.

Pe langa Boloni, pe lista conducerii se mai afla Franky Vercauteren si Michel Preud'homme, confrom aceleiasi surse. Oficialii lui Seraing s-au abtinut din a comenta zvonurile privind noul antrenor din sezonul viitor.

"Nu vorbim despre Ladislau Boloni, Michel Preud'homme sau altii in acest moment. Inca avem un antrenor sub contract. In ziua cand nu va mai fi, voi vedea...", a declarat presedintele clubului, Mario Franchi.

Daca ar ajunge la Seraing, pentru Boloni ar fi a patra experienta in Belgia. Antrenorul roman le-a mai pregatit in trecut pe Standard Liege, Antwerp si Gent.