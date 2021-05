"Va fi un transfer destul de scump!" Ce scrie presa din Belgia dupa ce Florin Tanase a intrat in atentia lui Anderlecht

Florin Tanase este unul dintre jucatorii care s-ar putea desparti de FCSB in aceasta vara.

Golgeterul Ligii 1 a ajuns in atentia celor de la Anderlecht, care isi cauta un marcator dupa ce varful echipei din sezonul acesta, Lukas Nmecha, este aproape de plecarea de la club.

Jurnalistii belgieni au analizat situatia lui Tanase, ajungand la concluzia ca transferul va fi destul de costisitor pentru Anderlecht.

"In ultimele zile s-a vorbit frecvent despre Florin Tanase. Golgeterul din Romania va fi destul de scump. FCSB nu este dispusa sa il cedeze pentru mai putin de 5 milioane de euro. Avantajul in cazul lui este ca vrea sa schimbe campionatul", au scris cei de la Voetbalniusws.

Florin Tanase a anuntat, dupa meciul cu CFR Cluj, ca simte ca este momentul sa faca o schimbare, fiind jucatorul FCSB-ului din 2016.

Fotbalistul in varsta de 26 de ani, care a reusit 25 de goluri in 35 de meciuri in acest sezon, este cotat de site-ul transfermarkt.com la 4 milioane de euro.