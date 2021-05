Mourinho nu se joaca! Vrea sa il aduca pe Hazard la AS Roma! Ce salariu cere belgianul

Din articol Hazard si-a anuntat sefii ca vrea sa plece de la echipa

Jose Mourinho lucreaza la transferul verii.

Eden Hazard vrea sa plece de la Real Madrid si ar putea ajunge la AS Roma, noua echipa a lui Jose Mourinho, scrie calciomercato.com.

Hazard si Mourinho au colaborat la Chelsea, iar belgianul ar fi atras de o noua colaborare cu antrenorul portughez.

"Mi-ar placea sa lucrez din nou cu Mou. M-am simtit vinovat de plecarea lui la Chelsea", a spus Hazard, in urma cu cativa ani, noteza sursa citata.

Impedimentul transferului este salariul. Hazard cere 15 milioane de euro pe sezon, in timp ce cel mai mare salariu de la AS Roma este de doar 4 milioane de euro. 4 goluri in 21 de meciuri a reusit Hazard in acest sezon.

Real Madrid a platit 115 milioane de euro in vara lui 2019 pentru a-l aduce pe internationalul belgian de la Chelsea. Insa de cand a ajuns in Spania, Hazard nu a reusit sa se adapteze in La Liga si a fost rapus de numeroase accidentari care l-au determinat sa joace abia 43 de meciuri in doi ani petrecuti pe Santiago Bernabeu.

Potrivit televiziunii spaniole El Chiringuito de Jugones, Hazard vrea sa plece in aceasta vara, iar favorita sa-l aduca pe belgian este chiar fosta sa echipa, Chelsea. Belgianul si-a petrecut noua sezoane pe Stamford Bridge si a reusit sa castige doua titluri de Premier League, o Cupa a Angliei, dar si doua trofee Europa League.

Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid, doreste sa dea o lovitura pe piata transferurilor si sa ii aduca in atac pe Erling Haaland si Kylian Mbappe. Conducerea ar accepta chiar si suma de 50 de milioane de euro pentru Hazard, potrivit sursei citate, in dorinta de a strange bani pentru a transfera cele doua staruri pe Santiago Bernabeu.