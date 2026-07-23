Jefte Betancor (33 de ani), fost atacant la echipe din Superliga României precum Farul Constanța, CFR Cluj și FC Voluntari, a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2029 cu Las Palmas.
Jefte Betancor va continua în Segunda Division
Prin urmare, Jefte va continua să joace în La Liga 2, după ce în sezonul trecut a fost împrumutat de Olympiacos la Albacete.
Pe 15 ianuarie 2026, atacantul a reușit meciul carierei. Albacete a învins-o pe Real Madrid cu 3-2, duel în care a semnat o dublă.
Golurile sale au contribuit astfel la eliminarea lui Real Madrid din faza optimilor Cupei Regelui Spaniei.
Jefte Betancor: „Voiam să renunț la fotbal”
Atacantul central abia și-a găsit cuvintele după ce a eliminat-o pe Real Madrid.
„Acum nouă ani, mă gândeam să renunț la fotbal. Am vrut să fac asta și chiar am făcut-o pentru șase luni. Nu mai puteam gândi lucid, dar am primit mult sprijin din partea familiei și a psihologului meu, iar astăzi se văd rezultatele.
E cea mai mare realizare a mea din fotbal. E genul de vis pe care îl ai când ești copil. Astăzi s-a întâmplat și sunt extrem de fericit pentru că am muncit din greu să eliminăm una dintre cele mai bune echipe din lume”, a declarat Jefte Betancor, potrivit Marca.
- 43 de meciuri, 18 goluri și o pasă de gol a cumulat Jefte Betancor în sezonul trecut la Albacete.
Impactul lui Jefte în Superliga
- Farul Constanța - 36 de meciuri, 16 goluri, două pase decisive
- CFR Cluj - 32 de meciuri, 5 goluri, 3 pase decisive
- FC Voluntari - 31 de meciuri, 10 goluri și două pase decisive