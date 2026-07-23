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Prin urmare, Jefte va continua să joace în La Liga 2, după ce în sezonul trecut a fost împrumutat de Olympiacos la Albacete.

Jefte Betancor (33 de ani), fost atacant la echipe din Superliga României precum Farul Constanța, CFR Cluj și FC Voluntari, a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2029 cu Las Palmas.

Pe 15 ianuarie 2026, atacantul a reușit meciul carierei. Albacete a învins-o pe Real Madrid cu 3-2, duel în care a semnat o dublă.

Golurile sale au contribuit astfel la eliminarea lui Real Madrid din faza optimilor Cupei Regelui Spaniei.

Jefte Betancor: „Voiam să renunț la fotbal”

Atacantul central abia și-a găsit cuvintele după ce a eliminat-o pe Real Madrid.

„Acum nouă ani, mă gândeam să renunț la fotbal. Am vrut să fac asta și chiar am făcut-o pentru șase luni. Nu mai puteam gândi lucid, dar am primit mult sprijin din partea familiei și a psihologului meu, iar astăzi se văd rezultatele.

E cea mai mare realizare a mea din fotbal. E genul de vis pe care îl ai când ești copil. Astăzi s-a întâmplat și sunt extrem de fericit pentru că am muncit din greu să eliminăm una dintre cele mai bune echipe din lume”, a declarat Jefte Betancor, potrivit Marca.

43 de meciuri, 18 goluri și o pasă de gol a cumulat Jefte Betancor în sezonul trecut la Albacete.

Impactul lui Jefte în Superliga