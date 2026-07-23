VIDEO Un puști l-a tras de mânecă pe Alex Dobre și ce i-a spus i-a emoționat pe toți: ”Poți să faci asta, da?”

Un puști l-a tras de mânecă pe Alex Dobre și ce i-a spus i-a emoționat pe toți: ”Poți să faci asta, da?” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid a câștigat în prima etapă cu Sepsi OSK, scor 1-0.

TAGS:
alex dobreRapidSuperliga
Din articol

Daniel Pancu a debutat cu dreptul în noul sezon la Rapid. Pe teren propriu, giuleștenii s-au impus cu 1-0 în fața lui Sepsi OSK, grație reușitei lui Alexandru Pașcanu din minutul 88.

Un puști l-a tras de mânecă pe Alex Dobre și ce i-a spus i-a emoționat pe toți: ”Poți să faci asta, da?”

Înainte de meci, Alex Dobre a avut parte de un moment special alături de unul dintre micii suporteri ai Rapidului. Copilul l-a tras de mânecă și i-a transmis: ”Să nu ne lași, pentru că ești un jucător foarte bun și poți să câștigi, să luăm campionatul ăsta, da?”.

Starul giuleștenilor a bătut palma cu puștiul rapidist, iar răspunsul său a venit imediat: ”Doamne ajută!”.

Publicitate

Dobre a avut un gol anulat în Rapid - Sepsi, în minutul 59, după ce VAR-ul a intervenit și a depistat un fault în timpul fazei. Din minutul 53, giuleștenii au evoluat în superioritate numerică.

”Te afectează că nu mai ai banderola?” Ce a răspuns Alex Dobre

La flash-interviu, Dobre, care a pierdut banderola de căpitan la Rapid după un incident cu Constantin Gâlcă în stagiunea precedentă, a fost întrebat după primul meci al noului sezon dacă este afectat de faptul că Pancu nu i-a înapoiat-o.

(n.r. Te afectează că nu mai ai banderola?) Nu. La Rapid suntem mai mulți lideri. E important să formăm un grup unit. Sperăm ca la final să ne bucurăm împreună. Putem reuși să nu mai dăm cu piciorul atât de ușor la anumite meciuri”, a spus Dobre.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un mecanic din Spania, concediat după ce a întârziat de 63 de ori, și-a dat în judecată angajatorul. Ce a decis instanța
Un mecanic din Spania, concediat după ce a întârziat de 63 de ori, și-a dat în judecată angajatorul. Ce a decis instanța
ARTICOLE PE SUBIECT
Kanye West poate muta meciul Craiovei! Veste de ultimă oră
Kanye West poate muta meciul Craiovei! Veste de ultimă oră
ULTIMELE STIRI
La 36 de ani de când l-a ”încătușat” pe Maradona în România - Argentina, Iosif Rotariu a fost întrebat direct: ”Azi cât ai valora?”
La 36 de ani de când l-a ”încătușat” pe Maradona în România - Argentina, Iosif Rotariu a fost întrebat direct: ”Azi cât ai valora?”
Alashkert - CFR Cluj 1-1, ACUM în Conference League. Șfaiț egalează după o acțiune de nota 10
Alashkert - CFR Cluj 1-1, ACUM în Conference League. Șfaiț egalează după o acțiune de nota 10
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO! Echipa de start a fostei campioane
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO! Echipa de start a fostei campioane
Ce i-a spus Gianni Infantino lui Luis de la Fuente după ce Spania a câștigat CM în fața Argentinei: „A venit la mine”
Ce i-a spus Gianni Infantino lui Luis de la Fuente după ce Spania a câștigat CM în fața Argentinei: „A venit la mine”
Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Auda: jucătorii abia sosiți, direct titulari!
Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Auda: jucătorii abia sosiți, direct titulari!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Când vom vedea România la Mondiale?“. Bölöni a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

„Când vom vedea România la Mondiale?“. Bölöni a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

După cele 5 transferuri, FCSB mai dă o lovitură: "Cel mai talentat român"

După cele 5 transferuri, FCSB mai dă o lovitură: "Cel mai talentat român"

FCSB, transfer de ultimă oră ”la pachet”! Cine sunt cei doi jucători

FCSB, transfer de ultimă oră ”la pachet”! Cine sunt cei doi jucători

Mihai Stoica dezvăluie că Rapid și U Cluj au vrut ”să fure” jucătorul de la FCSB! Oficialul a anunțat că un transfer a picat

Mihai Stoica dezvăluie că Rapid și U Cluj au vrut ”să fure” jucătorul de la FCSB! Oficialul a anunțat că un transfer a picat

Inter Miami, transfer de cinci stele! David Beckham: ”Îl admir de foarte mult timp!”

Inter Miami, transfer de cinci stele! David Beckham: ”Îl admir de foarte mult timp!”

Florin Tănase a dat verdictul despre noile transferuri de la FCSB

Florin Tănase a dat verdictul despre noile transferuri de la FCSB



Recomandarile redactiei
Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Auda: jucătorii abia sosiți, direct titulari!
Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Auda: jucătorii abia sosiți, direct titulari!
La 36 de ani de când l-a ”încătușat” pe Maradona în România - Argentina, Iosif Rotariu a fost întrebat direct: ”Azi cât ai valora?”
La 36 de ani de când l-a ”încătușat” pe Maradona în România - Argentina, Iosif Rotariu a fost întrebat direct: ”Azi cât ai valora?”
Alashkert - CFR Cluj 1-1, ACUM în Conference League. Șfaiț egalează după o acțiune de nota 10
Alashkert - CFR Cluj 1-1, ACUM în Conference League. Șfaiț egalează după o acțiune de nota 10
Dublă provocare pentru Pancu: cine îl înlocuiește pe Borza și cum respectă Rapidul regula Under 21?
Dublă provocare pentru Pancu: cine îl înlocuiește pe Borza și cum respectă Rapidul regula Under 21?
Ce i-a spus Gianni Infantino lui Luis de la Fuente după ce Spania a câștigat CM în fața Argentinei: „A venit la mine”
Ce i-a spus Gianni Infantino lui Luis de la Fuente după ce Spania a câștigat CM în fața Argentinei: „A venit la mine”
Alte subiecte de interes
Încă un tricolor schimbă echipa în această vară: "Nu mai intră în planurile clubului"
Încă un tricolor schimbă echipa în această vară: "Nu mai intră în planurile clubului"
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Accesoriul montat pe multe mașini care le poate aduce șoferilor o amendă de 350 de euro, pe șoselele din Grecia

stirileprotv Accesoriul montat pe multe mașini care le poate aduce șoferilor o amendă de 350 de euro, pe șoselele din Grecia

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani

stirileprotv Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani

Un bărbat care și-a uitat portofelul într-un avion l-a găsit la sute de kilometri, după două zile „Am zburat până acolo”

stirileprotv Un bărbat care și-a uitat portofelul într-un avion l-a găsit la sute de kilometri, după două zile „Am zburat până acolo”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!