Daniel Pancu a debutat cu dreptul în noul sezon la Rapid. Pe teren propriu, giuleștenii s-au impus cu 1-0 în fața lui Sepsi OSK, grație reușitei lui Alexandru Pașcanu din minutul 88.

Un puști l-a tras de mânecă pe Alex Dobre și ce i-a spus i-a emoționat pe toți: ”Poți să faci asta, da?”

Înainte de meci, Alex Dobre a avut parte de un moment special alături de unul dintre micii suporteri ai Rapidului. Copilul l-a tras de mânecă și i-a transmis: ”Să nu ne lași, pentru că ești un jucător foarte bun și poți să câștigi, să luăm campionatul ăsta, da?”.

Starul giuleștenilor a bătut palma cu puștiul rapidist, iar răspunsul său a venit imediat: ”Doamne ajută!”.