Daniel Pancu a debutat cu dreptul în noul sezon la Rapid. Pe teren propriu, giuleștenii s-au impus cu 1-0 în fața lui Sepsi OSK, grație reușitei lui Alexandru Pașcanu din minutul 88.
Un puști l-a tras de mânecă pe Alex Dobre și ce i-a spus i-a emoționat pe toți: ”Poți să faci asta, da?”
Înainte de meci, Alex Dobre a avut parte de un moment special alături de unul dintre micii suporteri ai Rapidului. Copilul l-a tras de mânecă și i-a transmis: ”Să nu ne lași, pentru că ești un jucător foarte bun și poți să câștigi, să luăm campionatul ăsta, da?”.
Starul giuleștenilor a bătut palma cu puștiul rapidist, iar răspunsul său a venit imediat: ”Doamne ajută!”.
Dobre a avut un gol anulat în Rapid - Sepsi, în minutul 59, după ce VAR-ul a intervenit și a depistat un fault în timpul fazei. Din minutul 53, giuleștenii au evoluat în superioritate numerică.
”Te afectează că nu mai ai banderola?” Ce a răspuns Alex Dobre
La flash-interviu, Dobre, care a pierdut banderola de căpitan la Rapid după un incident cu Constantin Gâlcă în stagiunea precedentă, a fost întrebat după primul meci al noului sezon dacă este afectat de faptul că Pancu nu i-a înapoiat-o.
”(n.r. Te afectează că nu mai ai banderola?) Nu. La Rapid suntem mai mulți lideri. E important să formăm un grup unit. Sperăm ca la final să ne bucurăm împreună. Putem reuși să nu mai dăm cu piciorul atât de ușor la anumite meciuri”, a spus Dobre.