În cazul în care Universitatea Craiova se va califica în turul 3 preliminar din Liga Campionilor, adversară va fi câștigătoarea din duelul Omonia Nicosia - Kairat Almaty. În tur, ciprioții s-au impus la limită pe teren propriu, scor 1-0.

Kairat Almaty, posibila adversară a Craiovei, obligată să schimbe stadionul în turul 3 preliminar UCL

Kairat Almaty, posibila adversară a Craiovei din turul 3, se află însă într-o situație delicată. Presa din Kazahstan anunță că echipa care a jucat în faza principală a sezonului trecut din UCL nu va putea juca pe stadionul său manșa secundă, programată pe 11 august.

Motivul este reprezentat de un concert al rapperului american Kanye West, care va avea loc chiar pe Almaty Central Stadium, la data de 14 august. Dacă se va califica în turul 3 preliminar UCL, Kairat ar urma să se mute pe Turkestan Arena, stadion aflat la aproape 1.000 de kilometri distanță, notează kazfootball.kz.

Turkestan Arena este casa echipei FC Turan și are o capacitate de 7.000 de locuri. În schimb, Almaty Central Stadium are aproape 24.000 de locuri.

Kairat s-a plâns de organizarea concertului în această perioadă

În urmă cu aproximativ o săptămână, Kairat Almaty a reclamat oficial că data concertului nu a fost discutată cu clubul și că are programate meciuri pe această arenă în perioada respectivă. Din acest motiv, vânzarea biletelor a fost amânată temporar, însă organizatorii au precizat că nici data de 14 august și nici locația nu s-au schimbat.

"Anterior, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora, pe 14 august, pe Stadionul Central din Almatî ar urma să aibă loc un concert al lui Kanye West.

FC Kairat informează oficial că data planificată pentru acest eveniment nu a fost convenită cu clubul. Motivul este că, în aceeași perioadă, Kairat urmează să dispute un meci pe teren propriu pe acest stadion și, în prezent, își continuă parcursul în competițiile europene.

Conform calendarului Premier League din Kazahstan, Kairat trebuie să joace pe teren propriu, pe Stadionul Central, meciurile din campionat programate pentru 8 și 15 august. De asemenea, în perioada 11–13 august, clubul ar putea disputa un meci pe teren propriu în cupele europene, în funcție de calificare.

Organizarea unui concert de o asemenea amploare necesită o perioadă îndelungată pentru montarea și demontarea scenei și a echipamentelor tehnice. Totodată, aceasta ar pune o presiune considerabilă asupra gazonului și infrastructurii stadionului. În condițiile unui calendar sportiv încărcat, toate acestea pot afecta calitatea terenului, procesul de pregătire a stadionului pentru meciurile oficiale și posibilitatea desfășurării partidelor în conformitate cu cerințele regulamentare.

FC Kairat subliniază că organizarea oricărui eveniment public pe Stadionul Central trebuie să țină cont în mod obligatoriu de calendarul competițional și să fie aprobată de toate părțile implicate.

Până la finalizarea tuturor procedurilor de coordonare, clubul consideră că este prematur să se anunțe că concertul programat pentru 14 august va avea loc pe Stadionul Central", a transmis Kairat Almaty.