Echipa patronată e Gigi Becali i-a transferat în această fereastră de mercato pe Ronny Labonne, Eddy Gnahore, Aymen Boutoutaou, Luca Stancu și Dylan Batubinsika.

Florin Tănase: ”Jucătorii care au venit se integrează ușor-ușor!”

Înaintea partidei cu FK Auda, din turul doi preliminar din Conference League, care va fi joi, de la 20:45, LIVE pe PRO TV și VOYO, Florin Tănase, noul căpitan al lui FCSB după plecarea lui Darius Olaru, s-a arătat încrezător că FCSB nu va mai avea un sezon dezastruos precum cel trecut.

Unul dintre lucrurile care îi dau încredere lui Tănase este faptul că FCSB a făcut mai multe transferuri recent, iar campania de mercato nu s-a încheiat pentru roș-albaștri. Gigi Becali a anunțat deja că la echipă este așteptat încă un atacant, dar a transmis că ar putea ajunge și Denis Drăguș.

Tănase este convins că noii jucători vor ajuta echipa odată ce se vor adapta la FCSB.

”Transferurile noi, jucătorii care au venit, ușor-ușor se integrează și ei, vor fi apți și pot fi utilizați. Va fi mai bine. Trebuie să joci meciurile cu cel mai bun 11 din primul minut și până în minutul 90”, a spus Florin Tănase în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.