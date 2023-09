Chiar dacă a primit oferte din Turcia și din România, fostul internațional român a decis în cele din urmă să rămână în Spania și a semnat, în consecință, cu Eldense, o echipă din al doilea eșalon.

Florin Andone e mai fericit ca niciodată la noua echipă: "Familia vine mereu să mă vadă"

De când a ajuns la noul club, Florin Andone a bifat șase apariții și a reușit să marcheze două goluri, în victoria cu Eibar (2-1) și în remiza cu Espanyol de pe teren advers (3-3).

Stranierul a oferit un interviu în presa spaniolă și a evidențiat cât de fericit e la Eldense. Florin Andone a evidențiat că se situează la doar două ore distanță de familia sa, care vine să-i vadă fiecare meci!

„Sunt foarte fericit la Eldense. Sunt la două ore de casă (n.r. Vinaroz) și nu am mai fost atât de apropiat de familie de 10 ani. Toată familia vine să mă vadă jucând.

Trebuie să adaug și că echipa merge bine și eu primesc minute. Multe lucruri care-mi lipseau acum le am înapoi. La Cadiz și Las Palmas nu am avut continuitatea.

Trebuie să fiu bine să pot duce 90 de minute. Lucrez la asta”, a spus Florin Andone, potrivit AS.com.

De ce nu a semnat, de fapt, Florin Andone cu Rapid

Florin Andone a fost aproape să semneze cu Rapid București în vara lui 2023. Fotbalisutl a explicat motivul pentru care a ales să semneze cu echipa din eșalonul secund al Spaniei, în detrimentul giuleștenilor.

„În această vară, singurele oferte care mi-au venit au fost din străinătae, din Turcia și din România. În Spania, lucrurile au fost ceva mai lente. Am 30 de ani și doi copii și nu am fost alături de familia mea ceva vreme. Nu am vrut să câștig mai mult.

Am căutat un loc în Spania unde să pot juca și am venit la Eldense fără să mă gândesc de două ori. Într-o după amiază am semnat contractul. Nu am avut nicio problemă legată de bani sau de condiții. Am vrut să fiu într-un loc unde sunt iubit”, a spus Florin Andone, potrivit AS.com.