Real Madrid a fost eliminată miercuri seara din Cupa Spaniei, după 2-3 în optimi cu formaţia de ligă secundă Albacete, pentru care Jefte Betancor (32 de ani), fostul atacant de la FC Voluntari, Farul Constanța și CFR Cluj, a marcat două goluri.

Intrat cu aproximativ jumătate de oră înainte de finalul meciului, Jefte Betancor a făcut mai întâi 2-1 cu un voleu care a mușcat și gazonul ('82) și apoi a marcat pe contraatac, cu un lob superb, în minutul 90+4 golul victoriei și al calificării lui Albacete în sferturile de finală.

Pentru prestația sa, Sofascore l-a desemnat pe Jefte jucătorul meciului și l-a notat cu 9.4.

De remarcat că printre coechipierii de la Albacete ai fostului atacant din Superligă s-au numărat, în duelul cu Real Madrid, un Bernabeu și un Valverde.

