Real Madrid a fost eliminată miercuri seara din Cupa Spaniei, după 2-3 în optimi cu formaţia de ligă secundă Albacete, pentru care Jefte Betancor (32 de ani), fostul atacant de la FC Voluntari, Farul Constanța și CFR Cluj, a marcat două goluri.
Intrat cu aproximativ jumătate de oră înainte de finalul meciului, Jefte Betancor a făcut mai întâi 2-1 cu un voleu care a mușcat și gazonul ('82) și apoi a marcat pe contraatac, cu un lob superb, în minutul 90+4 golul victoriei și al calificării lui Albacete în sferturile de finală.
Pentru prestația sa, Sofascore l-a desemnat pe Jefte jucătorul meciului și l-a notat cu 9.4.
De remarcat că printre coechipierii de la Albacete ai fostului atacant din Superligă s-au numărat, în duelul cu Real Madrid, un Bernabeu și un Valverde.
Jefte Betancor abia și-a găsit cuvintele după ce a eliminat Real Madrid: "Voiam să renunț la fotbal"
Vizibil emoționat, Jefte Betancor și-a spus povestea pe scurt la interviurile de după joc.
"Acum nouă ani, mă gândeam să renunț la fotbal. Am vrut să fac asta și chiar am făcut-o pentru șase luni. Nu mai puteam gândi lucid, dar am primit mult sprijin din partea familiei și a psihologului meu, iar astăzi se văd rezultatele.
E cea mai mare realizare a mea din fotbal. E genul de vis pe care îl ai când ești copil. Astăzi s-a întâmplat și sunt extrem de fericit pentru că am muncit din greu să eliminăm una dintre cele mai bune echipe din lume", a spus Jefte Betancor, potrivit Marca.
Jefte Betancor a fost împrumutat de Albacete în vară, de la Olympiacos Pireu.
La formația din eșalonul secund al Spaniei a ajuns la 7 goluri înscrise în 21 de partide.