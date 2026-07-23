Dublă provocare pentru Pancu: cine îl înlocuiește pe Borza și cum respectă Rapidul regula Under 21?

Pierderea fundașului stânga îl pune pe Daniel Pancu în fața a două provocări: găsirea unui înlocuitor de nivel asemănător și regândirea strategiei pentru regula Under 21.

Transferat de la Farul pentru 800.000 de euro, Borza e o afacere importantă pentru giuleșteni, mai ales că timp de doi ani a reprezentat soluția perfectă pentru regula Under 21. Rămas fără omul de încredere în partea stângă a apărării, staff-ul tehnic al Rapidului va transfera un fotbalist pe acea poziție, dar, până atunci, va fi nevoit să se descurce cu ce are.

Sălceanu sau Pop, soluțiile pe termen scurt

Până la venirea unui lateral stânga, varianta la îndemână este utilizarea lui Robert Sălceanu (22 de ani). Fotbalistul adus de la Petrolul e fundaș stânga la bază, bifează regula impusă de FRF, dar are doar cinci meciuri în vișiniu în mandatul lui Gâlcă, fiind considerat întotdeauna o soluție de avarie.

A doua opțiune e reprofilarea lui Rareș Pop, 21 de ani, subiect adus în atenție chiar de către Daniel Pancu în timpul cantonamentului din această vară:

"Și Raț a început ca extremă, apoi s-a reprofilat ca fundaș stânga și a fost titular atâția ani la echipa națională. De ce nu ar putea și Pop la fel?", spunea Pancu în momentul în care era întrebat despre tânărul atacant dreapta.

Problema lui Pop? Nu poate ajuta Rapidul imediat, pentru că mai are de ispășit două etape de suspendare ca urmare a cartonașului roșu încasat pe finalul play-out-ului trecut, când juca pentru Petrolul.

O altă variantă de lucru e reprezentată de trecerea lui Răzvan Onea în partea stângă a apărării și folosirea unuia dintre stoperi pe poziția de fundaș dreapta. Astfel, poziția rezervată jucătorului Under 21 va fi ocupată de Cătălin Vulturar la mijlocul terenului sau de Omar el Sawy sau Jason Kodor în avanposturi.