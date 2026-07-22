După participarea la Cupa Mondială alături de Brazilia, care a avut un parcurs dezamăgitor sub comanda lui Carlo Ancelotti, fiind eliminată în optimile de finală după 1-2 cu Norvegia, Casemiro a semnat cu formația din MLS.

Casemiro, prezentat oficial la Inter Miami

Miercuri seară, mijlocașul brazilian a fost prezentat oficial la Inter Miami, acolo unde fostul star al lui Real Madrid va împărți vestiarul cu Lionel Messi.

Casemiro a semnat un contract pe două sezoane cu Inter Miami și are opțiune de prelungire pentru încă o stagiune.

”Ceea ce mă motivează cel mai mult, și cred că acest lucru este valabil pentru orice jucător, este să câștig și să continui să mă dezvolt. Proiectul pe care clubul mi l-a prezentat, precum și eforturile depuse de toată lumea pentru a mă aduce aici, înseamnă enorm pentru mine.

Sunt extrem de recunoscător și abia aștept să încep, pentru a răsplăti această încredere – nu doar în cele 90 de minute ale meciurilor, ci și în fiecare zi la antrenamente. Tot ce pot spune este: mulțumesc. Voi da tot ce am mai bun pentru a răsplăti afecțiunea și încrederea pe care clubul mi le-a oferit”, a spus Casemiro.

David Beckham, patronul lui Inter Miami, a reacționat și el după ce Casemiro a fost prezentat oficial: ”Sunt foarte mândru să îi urez bun venit lui Casemiro și familiei sale la Inter Miami. Este un om și un jucător pe care îl admir de foarte mult timp. Este un învingător care a realizat atât de multe în fotbal, iar după o carieră extraordinară la Real Madrid și Manchester United, sunt încântat că a ales ca Miami să fie următoarea sa casă”.