Olăroiu, investiție în viitor: 1.000.000 de euro!

Olăroiu, investiție în viitor: 1.000.000 de euro! Stranieri
SPORT.RO
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Tehnicianul de 57 de ani a dat o lovitură importantă, după cum a informat presa din Emirate.

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Cosmin Olăroiu a revenit la munca de antrenor de club, după perioada de 12 luni în care a fost selecționerul Emiratelor Arabe Unite.

Olăroiu, investiție în viitor: 1.000.000 de euro!

În iunie, românul și-a încheiat înțelegerea cu Federația din Abu-Dhabi, dar noul său loc de muncă a rămas tot în acest oraș. Pentru că Oli a bătut palma cu Al-Jazira, supranumită „Mândria din Abu-Dhabi“. Problema e că una dintre cele mai bogate echipe din Orientul Mijlociu nu prea a mai avut cu ce să se mândrească, în ultimele sezoane. Ultimul titlu a fost cucerit în 2021 și ultimul trofeu, Cupa Ligii, a fost câștigat în 2025. Prea puțin pentru ambițiile unei grupări unde s-au schimbat șapte antrenori din 2023 încoace. Degeaba însă! Nici măcar Mirel Rădoi, care a condus Al-Jazira între ianuarie – aprilie 2024, n-a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor.

În acest context, Cosmin Olăroiu are o presiune destul de mare pe umerii săi. Poreclit „Vănătorul de trofee“ în Emirate datorită rezultatelor sale istorice – are 16 trofee cucerite cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah – Oli e văzut drept omul care poate readuce Al-Jazira în fruntea fotbalului din Emirate.

Olăroiu l-a luat pe cel mai promițător fundaș din Bosnia

Conștient și el că așteptările sunt imense de la el, Olăroiu s-a apucat deja serios de treabă, la Al-Jazira. Pe lângă faptul că se află în cantonamentul din Olanda cu echipa sa de câteva săptămâni, românul coordonează și campania de achiziții. Deja, la gruparea din Abu-Dhabi au sosit portarul turc Ersin Destanoğlu (adus de la Beșiktaș), fundașul stânga Ruben Amaral (transferat de la Al-Wahda), dar și aripa stânga Milson (achiziționat de la Steaua Roșie Belgrad).

Astăzi, Olăroiu a rezolvat transferul unui al 4-lea jucător pe care și l-a dorit pentru noul sezon. Vorbim despre cel mai promițător fundaș bosniac, Nermin Mujkic (22 de ani). Stoperul de 1,87 de metri a fost adus de la FK Sarajevo pentru un milion de euro. Pe lângă suma primită, formația bosniacă va păstra și 20 la sută dintr-un eventual viitor transfer al jucătorului.

„Aducerea lui Mujkic e printre cele mai importante mutări reușite de Al-Jazira, în ultima perioadă. Pentru că vorbim despre un fotbalist tânăr, de perspectivă, cu o forță fizică remarcabilă de care erau interesate și alte echipe importante. Faptul că Al-Jazira l-a luat pe Mujkic demonstrează că acest club, sub comanda lui Cosmin (n.r. – Cosmin Olăroiu), investește în viitor și e preocupat de formarea unei echipe puternice pe termen lung“, a notat jurnalistul Muhammad Sadiq.

Până la acest punct al carierei sale, Nermin Mujkic a adunat 7 selecții în naționala U21 a Bosniei. În următoarele ore, jucătorul va face deplasarea în Olanda pentru a intra sub comanda lui Cosmin Olăroiu în cantonamentul de aici. Noua echipă a românului a disputat patru partide de verificare până acum: 0-1 cu FCSB, 1-0 cu Zwolle (Olanda), 1-1 cu Charleroi (Belgia) și 2-1 cu Vitesse (Olanda).

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