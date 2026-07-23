Cosmin Olăroiu a revenit la munca de antrenor de club, după perioada de 12 luni în care a fost selecționerul Emiratelor Arabe Unite.

Olăroiu, investiție în viitor: 1.000.000 de euro!

În iunie, românul și-a încheiat înțelegerea cu Federația din Abu-Dhabi, dar noul său loc de muncă a rămas tot în acest oraș. Pentru că Oli a bătut palma cu Al-Jazira, supranumită „Mândria din Abu-Dhabi“. Problema e că una dintre cele mai bogate echipe din Orientul Mijlociu nu prea a mai avut cu ce să se mândrească, în ultimele sezoane. Ultimul titlu a fost cucerit în 2021 și ultimul trofeu, Cupa Ligii, a fost câștigat în 2025. Prea puțin pentru ambițiile unei grupări unde s-au schimbat șapte antrenori din 2023 încoace. Degeaba însă! Nici măcar Mirel Rădoi, care a condus Al-Jazira între ianuarie – aprilie 2024, n-a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor.

În acest context, Cosmin Olăroiu are o presiune destul de mare pe umerii săi. Poreclit „Vănătorul de trofee“ în Emirate datorită rezultatelor sale istorice – are 16 trofee cucerite cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah – Oli e văzut drept omul care poate readuce Al-Jazira în fruntea fotbalului din Emirate.

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Conștient și el că așteptările sunt imense de la el, Olăroiu s-a apucat deja serios de treabă, la Al-Jazira. Pe lângă faptul că se află în cantonamentul din Olanda cu echipa sa de câteva săptămâni, românul coordonează și campania de achiziții. Deja, la gruparea din Abu-Dhabi au sosit portarul turc Ersin Destanoğlu (adus de la Beșiktaș), fundașul stânga Ruben Amaral (transferat de la Al-Wahda), dar și aripa stânga Milson (achiziționat de la Steaua Roșie Belgrad).