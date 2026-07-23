Global Sports Director din ianuarie 2025 la Red Bull, funcție pe care a preluat-o la o jumătate de an după ce s-a despărțit de Liverpool în iunie 2024, Jurgen Klopp va reveni în antrenorat.
E gata! Jurgen Klopp revine în antrenorat: ”Contract până în 2030”. Când va fi prezentat oficial
În ultimul timp, presa din străinătate a tot scris că Jurgen Klopp va reveni în antrenorat și că va prelua postul de selecționer de la naționala Germaniei.
Jurnalistul sportiv Florian Plettenberg a publicat pe rețelele sociale imagini cu Klopp care ține în mână echipamentul naționalei și a evidențiat că va fi prezentat vineri de federație.
”Jurgen Klopp se întoarce! Anunțată duminică, vestea este acum oficială: Klopp va fi prezentat mâine drept noul selecționer al Germaniei. Înainte de conferință, își va semna contractul, valabil până în 2030.
Acest lucru confirmă și informațiile pe care le-am relatat încă de la plecarea lui Klopp de la Liverpool: nu s-a retras niciodată cu adevărat din fotbal. Și-a dorit întotdeauna să revină pentru postul de selecționer al Germaniei”, a scris Plettenberg pe Twitter/X.
Klopp vine să ”salveze” naționala Germaniei, după ce nemții au bifat evoluții extrem de modeste în ultimele turnee finale la care au participat, după titlul mondial câștigat în 2014.
Germania a fost eliminată în semifinale la EURO 2016, nu a ieșit din grupe la CM 2018, a părăsit EURO 2020 în optimi, a bifat doar grupele și la CM 2022, iar la EURO 2024 a plecat în sferturi, în timp ce la CM 2026 a fost eliminată în ”16”-imi.
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Odată cu venirea lui Klopp la selecționata Germaniei va veni și Per Mertesacker, fostul stoper care a câștigat Cupa Mondială în 2014 cu nemții și care a fost secundul lui Freddie Ljunberg la Arsenal în 2019.
- El va ocupa funcția de director general sportiv
”Federația poartă discuții concrete cu Mertesacker pentru funcția de director general sportiv. Planul este ca Mertesacker să îi ia locul lui Andreas Rettig, care va părăsi funcția la finalul anului.
Mertesacker este pregătit să se alăture federației și să lucreze alături de Jurgen Klopp”, a scris jurnalistul sportiv Florian Plettenberg într-o postare publicată pe rețelele social media.
După CM 2026, pentru nemți urmează meciurile din urna valorică ”A” în Nations League. Germania face parte din Grupa 2 alături de Olanda, Grecia și Serbia, iar primul meci e împotriva olandezilor pe 24 septembrie, în Amsterdam.