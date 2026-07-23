Global Sports Director din ianuarie 2025 la Red Bull, funcție pe care a preluat-o la o jumătate de an după ce s-a despărțit de Liverpool în iunie 2024, Jurgen Klopp va reveni în antrenorat.

E gata! Jurgen Klopp revine în antrenorat: ”Contract până în 2030”. Când va fi prezentat oficial

În ultimul timp, presa din străinătate a tot scris că Jurgen Klopp va reveni în antrenorat și că va prelua postul de selecționer de la naționala Germaniei.

Jurnalistul sportiv Florian Plettenberg a publicat pe rețelele sociale imagini cu Klopp care ține în mână echipamentul naționalei și a evidențiat că va fi prezentat vineri de federație.

”Jurgen Klopp se întoarce! Anunțată duminică, vestea este acum oficială: Klopp va fi prezentat mâine drept noul selecționer al Germaniei. Înainte de conferință, își va semna contractul, valabil până în 2030.

Acest lucru confirmă și informațiile pe care le-am relatat încă de la plecarea lui Klopp de la Liverpool: nu s-a retras niciodată cu adevărat din fotbal. Și-a dorit întotdeauna să revină pentru postul de selecționer al Germaniei”, a scris Plettenberg pe Twitter/X.