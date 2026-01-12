Gabriel Paulista se întoarce în Campeonato Brasileiro Serie A

Gabriel Paulista este noul jucător al lui Corinthians, fiind adus liber de contract de la Beșiktaș, unde evoluase în 17 meciuri în acest sezon. Fundașul central de 35 de ani se întoarce în țara sa, după un periplu de 13 ani în fotbalul european, în campionatele din Spania, Anglia și Turcia. Acesta a semnat un contract valabil până la sfârșitul anului 2027, după ce "Timao" a reușit să scăpe de interdicția de a înregistra noi transferuri.



Gabriel Paulista (35 de ani) este născut la Sao Paulo și s-a format la juniorii cluburilor Taboao da Serra și EC Vitoria. La nivel de seniori a mai evoluat pentru Vitoria (2010-2013), Villarreal (2013-2015), Arsenal (2015-2017), Valencia (2017-2024), Atletico Madrid (2024) și Beșiktaș (2024-2026). El are în palmares Campeonato Baiano (2010, 2013), FA Cup (2014-2015, 2016-2017), FA Community Shield (2015), Copa del Rey (2018-2019) și Turkish Super Cup (2024).



Jorginho, Coutinho, Melo și Reinier s-au transferat și ei definitiv în Brazilia

În ultimul an, brazilienii i-au mai repatriat din Europa prin transferuri definitive pe Jorginho (de la Arsenal la Flamengo), Philippe Coutinho (de la Aston Villa la Vasco da Gama), Marquinhos (de la Arsenal la Cruzeiro), Mailton (de la Metalist Harkov la Sao Paulo), Jefte (de la Glasgow Rangers la Palmeiras), Reinier (de la Real Madrid a Atletico Mineiro), Danilo (de la Nottingham Forest la Botafogo), Khellven (de la ȚSKA Moscova la Palmeiras), Kayky (de la Manchester City la Bahia), Maycon (de la Șahtior Donețk la Atletico Mineiro), Arthur Cabral (de la Benfica șa Borafogo), Gerson (de la Zenit St. Petersburg la Cruzeiro), Carlos Vinicius (de la Fulham la Gremio), Samuel Lino (de la Atletico Madrid la Flamengo), Tete (de la Panathinaikos la Gremio), Emerson Royal (de la AC Milan la Flamengo), Arthur Melo (de la Juventus la Gremio), Rafael Toloi (de la Atalanta la Sao Pulo), Andreas Pereira (de la Fulham la Palmeiras), Willian Arao (de la Panathinakos la Santos) și Carlos Miguel (de la Nottingham Forest la Palmeiras).



Foto - Getty Images

