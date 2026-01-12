Tânărul atacant brazilian Endrick (19 ani), împrumutat de Real Madrid la Olympique Lyon, a avut parte de un debut de vis la noua sa echipă, pe care a ajutat-o să se califice în optimile de finală ale Cupei Franţei la fotbal.

Lille - Lyon 1-2 și Endrick & Co. s-au calificat în optimile Cupei



Endrick a marcat golul victoriei lui Olympique Lyon în meciul câştigat în deplasare, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Lille OSC, duminică seara, în şaisprezecimile de finală ale competiţiei.

Lyon a deschis rapid scorul, chiar în primul minut de joc, prin portughezul Afonso Moreira, iar apoi îşi putea majora avantajul patru minute mai târziu, când mingea şutată de Endrick din afara careului a fost respinsă în bară de portarul gazdelor.

Lille a restabilit egalitatea prin belgianul Nathan Ngoy (28).

Endrick, titular în atacul echipei antrenate de portughezul Paulo Fonseca, i-a redus pe oaspeţi în avantaj în finalul primei reprize, marcând golul care a decis soarta partidei, în minutul 42.

Internaţionalul brazilian a fost înlocuit în minutul 72 cu Adam Karabec.

Sofascore l-a notat pe Endrick cu 8.2 și l-a desemnat jucătorul meciului.

