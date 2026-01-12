VIDEO Endrick, fulminant la debutul pentru Olympique Lyon! A semnat golul victoriei și a fost desemnat MVP

Endrick, fulminant la debutul pentru Olympique Lyon! A semnat golul victoriei și a fost desemnat MVP Ligue 1
Brazilianul este împrumutat de Real Madrid la fosta campioană din Ligue 1.

EndrickReal MadridOlympique LyonPaulo FonsecaLille
Tânărul atacant brazilian Endrick (19 ani), împrumutat de Real Madrid la Olympique Lyon, a avut parte de un debut de vis la noua sa echipă, pe care a ajutat-o să se califice în optimile de finală ale Cupei Franţei la fotbal.

Lille - Lyon 1-2 și Endrick & Co. s-au calificat în optimile Cupei

Endrick a marcat golul victoriei lui Olympique Lyon în meciul câştigat în deplasare, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Lille OSC, duminică seara, în şaisprezecimile de finală ale competiţiei.

Lyon a deschis rapid scorul, chiar în primul minut de joc, prin portughezul Afonso Moreira, iar apoi îşi putea majora avantajul patru minute mai târziu, când mingea şutată de Endrick din afara careului a fost respinsă în bară de portarul gazdelor.

Lille a restabilit egalitatea prin belgianul Nathan Ngoy (28).

Endrick, titular în atacul echipei antrenate de portughezul Paulo Fonseca, i-a redus pe oaspeţi în avantaj în finalul primei reprize, marcând golul care a decis soarta partidei, în minutul 42.

Internaţionalul brazilian a fost înlocuit în minutul 72 cu Adam Karabec.

Sofascore l-a notat pe Endrick cu 8.2 și l-a desemnat jucătorul meciului.

Rezultatele din Cupa Franței

Sâmbătă

CA Montreuil (R1) - (+) Amiens (L2) 2-4

US Orleans (Nat) - (+) AS Monaco (L1) 1 - 3

Bastia (L2) - (+) Troyes (L2) 0-2

Angers (L1) - (+) FC Toulouse (L1) 5-6 după lovituri de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)

Le Puy (Nat) - (+) Stade Reims (L2) 0-3 la lovituri de departajare (0-0 la finalul timpului regulamentar)

Hauts Lyonnais (N3) - (+) Lorient (L1) 1-3

Istres (N2) - (+) Laval (L2) 0-2

US Avranches (N2) - (+) RC Strasbourg (L1) 0-6

Duminică

Sochaux (Nat) - (+) RC Lens (L1) 0-3

Nantes (L1) - (+) OGC Nice (L1) 3-5 la lovituri de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)

(+) Le Mans (L2) - Nancy (L2) 4-1 la lovituri de departajare (0-0 la finalul timpului regulamentar)

FC Metz (L1) - (+) Montpellier (L2) 0-4

Chantilly (N2) - (+) Rennes (L1) 1-3

Lille OSC (L1) - (+) Olympique Lyon (L1) 1-2

Luni

Paris Saint-Germain (L1) - Paris FC (L1)

Marţi

Bayeux (R1) - Olympique Marseille (L1)

Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav &icirc;n aprilie și are deja 22 de goluri
B&icirc;rligea, mai optimist ca niciodată: Suntem de departe cei mai buni! Nu m-a impresionat nicio adversă
Rom&acirc;nca plecată peste hotare pentru aur! Am avut un accident destul de grav &icirc;n 2021
Lovitură de teatru! Bruno Fernandes a decis să plece de la Manchester United
Paula Badosa e istorie: Tsitsipas are o nouă iubită, tot din tenis
Gestul grosolan făcut de Sabalenka, după ce a &icirc;nvins-o pe ucraineanca Marta Kostyuk, &icirc;n finala de la Brisbane
Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu &icirc;n Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR

Tottenham a dat răspunsul după oferta primită pentru Drăgușin!

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au &icirc;ncurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Șumudică, a venit &bdquo;nota de plată&ldquo; pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor

Italienii s-au lămurit &icirc;n privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie

&Icirc;l cunoaște pe noul jucător al lui Dinamo și a dat verdictul: &rdquo;Nu cred că poate ajuta prea mult&rdquo;
Lovitură de teatru! Bruno Fernandes a decis să plece de la Manchester United
Rom&acirc;nca plecată peste hotare pentru aur! Am avut un accident destul de grav &icirc;n 2021
B&icirc;rligea, mai optimist ca niciodată: Suntem de departe cei mai buni! Nu m-a impresionat nicio adversă
Paula Badosa e istorie: Tsitsipas are o nouă iubită, tot din tenis
După Mbappe și Endrick, Real Madrid mai pregătește două lovituri: sumele de transfer + c&acirc;nd sunt gata
Real Madrid și-a prezentat noul atacant de 70 de milioane de euro! Nu am cuvinte să descriu ceea ce simt
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve &icirc;n derby! PSG merge &icirc;nsă brici fără starul francez
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o &icirc;n finala Cupei
