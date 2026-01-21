Cotat la 150 de milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul brazilian mai are contract cu gruparea de pe ”Santiago Bernabeu” până la finalul sezonului 2026/27.



Vinicius și-a decis viitorul



Marți seară, Real Madrid a învins-o pe AS Monaco cu 6-1 în etapa #7 din faza principală a competiției UEFA Champions League. Vinicius și-a trecut în cont un gol și trei pase decisive.



La finalul meciului, brazilianul a vorbit despre situația sa la Real Madrid, având în vedere că-i expira înțelegerea contractuală la anul. Fotbalistul a indicat faptul că vrea să rămână pe ”Bernabeu” pentru o durată lungă de timp.



”Îmi doresc să rămân la Real Madrid pentru mult timp. Prelungirea mea? Mai ma un an. Sunt foarte relaxat. Am încredere în președinte, el are încredere în mine, avem o relație foarte bună.



O să vedem noi ce facem. Nu e nicio grabă momentan”, a spus Vinicius pentru TNT Sports, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.



Ce urmează pentru Real Madrid



Pentru Real Madrid urmează meciul cu Villarreal din La Liga (sâmbătă, 24 ianuarie, ora 20:00). În campionatul Spaniei, galacticii se situează pe poziția secundă în clasament cu 48 de puncte.



După 20 de runde desfășurate în primul eșalon, Real Madrid a bifat 15 victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și două înfrângeri.

