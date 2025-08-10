Augusto Melo, preşedintele clubului brazilian de fotbal Corinthians, acuzat de furt şi spălare de bani, a fost demis din funcţie sâmbătă, printr-un vot al adunării generale a grupării din Sao Paulo.



Melo, care l-a adus pe internaţionalul olandez Memphis Depay la Corinthians în septembrie 2024, este trimis în faţa justiţiei pentru "asociere criminală", "spălare de bani" şi "furt", potrivit unei surse judiciare citate de AFP pe 23 iulie. El este suspectat în special de nereguli într-un contract de sponsorizare cu o platformă de pariuri.

Demis de Adunarea Generală



Conform documentelor publicate de presa braziliană, Melo, în vârstă de 61 de ani, este acuzat de înfiinţarea unei reţele de companii fictive pentru a delapida bani de la club, care se confruntă cu dificultăţi economice.



Parchetul din Sao Paulo solicită inculpaţilor să plătească clubului 40 de milioane de reali (aproximativ 7,2 milioane de dolari).



La adunarea generală de sâmbătă, 1.413 membri au votat în favoarea demiterii sale definitive, iar 620 au votat împotrivă, conform rezultatelor oficiale publicate de club, scrie Agerpres.



Corinthians, echipă printre ai cărei susţinători se numără şi preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, ocupă în prezent locul 12 în campionatul naţional.



Septuplă campioană a Braziliei şi fostă câştigătoare a competiţiei continentale Copa Libertadores (2012) şi a Cupei Mondiale a Cluburilor (2000, 2012), Corinthians a avut de-a lungul timpului în rândurile sale fotbalişti legendari precum Garrincha, Rivelino, Socrates, Roberto Carlos şi, mai recent, Javier Mascherano.

