Universitatea Craiova a rămas pe primul loc, cu 43 de puncte, după ce a câștigat și meciul cu Petrolul, scor 4-0. Astfel, diferența față de locul doi, ocupat de Rapid, rămâne de un punct, iar față de locul trei, unde se clasează Dinamo, de două puncte.



Implicat cu echipa sa în lupta pentru evitarea retrogradării din Superligă, Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, urmărește și ce se înâtmplă în partea superioară a clasamentului și remarcă un plus în jocul celor de la Universitatea Craiova.



Ilie Lemnaru: ”Din ce am văzut, favorită la titlu e Craiova”



În dialog cu Sport.ro, oficialul ialomițenilor a analizat toate echipele implicate în lupta pentru titlu și se arată convins că FCSB se va bate cu șanse reale pentru un nou campionat dacă va reuși să se claseze pe un loc de play-off la finele sezonului regulat.



„La momentul ăsta, la ce am văzut că joacă, e Universitatea Craiova. FCSB, dacă intră în play-off, se va bate până în ultima etapă pentru câștigarea titlului de campioană. Eu zic că va intra. Au o echipă foarte bună, un lot de jucători foarte buni. Așa cred eu, nu știu.



Rapid la meciul cu Metaloglobus s-a chinuit puțin, dar pe teren propriu sunt foarte buni. Au avut anumite sincope când puteau să câștige meciurile și au pierdut puncte importante. Dinamo e o echipă care joacă fotbal, dar trebuie să fii pragmatic. Eu, personal, mi-aș dori să câștige campionatul, dar este foarte greu în momentul ăsta”, a spus Ilie Lemnaru, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Adrian Cristea: ”Îmi place Craiova anul ăsta”



Fostul jucător la Dinamo, FCSB, Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj vede un plus în jocul Universității Craiova, pe care multe voci importante din fotbalul românesc o văd drept principala favorită la titlu în acest sezon.



Întrebat și de Dinamo, ”Prințul” a spus clar că echipa lui Zeljko Kopic mai are nevoie de întăriri pentru a duce până la final lupta pentru titlu.



„Îmi place anul ăsta Craiova, au un joc foarte bun. Cam ei sunt principalii favoriți la titlu.



Dinamo are șansa ei, se poate bate la titlu, dar nu mi se pare că au un lot care să ducă această luptă. Mai au nevoie de jucători”, a spus Adrian Cristea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

