Cu o victorie contra lui Dinamo Zagreb, FCSB, acum pe locul 27, cu 6 puncte, ar păstra șanse pentru o clasare în primele 24 din Europa League. În ziua meciului, Gigi Becali a anunțat că așteaptă 6 puncte din ultimele două dueluri, cel de diseară și cel cu Fenerbahce de săptămâna viitoare.

Florin Tănase, OUT de la Dinamo Zagreb - FCSB! Gigi Becali a anunțat echipa de start

Cu câteva ore înainte de meci, Gigi Becali a anunțat că Florin Tănase nu va fi disponibil pentru meciul de la Zagreb, cel puțin nu din primul minut. Decarul campioanei a acuzat probleme medicale și va fi menajat pentru partida cu CFR Cluj.

Cu toate acestea, patronul campioanei a anunțat un prim 11 solid, având în vedere miza financiară a partidei de pe Maksimir.

"Eu aștept meciul cu gândul la victorie și calificare. Eu nu mă gândesc la 4 puncte (n.r - din meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce), ci la 6.



Eu joc pentru bani. Meciul ăsta poate aduce zeci de milioane, dacă punem și calificarea, locul din clasament și biletele. Când e vorba de bani, ne gândim numai la meciul ăsta. Ăsta e meci de calificare! Ca atare, nu ne interesează la ora asta meciul din campionat cu CFR Cluj.



Vor juca Miculescu, Bîrligea, Cisotti, Olaru. Tănase a simțit ceva acum câteva zile, ieri la fel. Atunci, nu îl vom expune pentru că n-are rost. La mijloc vor juca Baba și Lixandru.



Va juca Graovac în dreapta, Dawa cu Ngezana în centru și Radunovic în stânga. Pe Crețu îl ținem pentru meciul cu CFR", a spus Gigi Becali, la Digisport.

