Catalanii sunt aproape de calificarea directă în optimile competiției. Au nevoie doar de o victorie în ultima etapă a fazei grupelor, când vor întâlni FC Copenhaga pe teren propriu, dar au primit și o veste proastă.



Pedri (23 de ani) s-a accidentat în repriza secundă a meciului de la Praga, după ce a acuzat probleme la bicepsul femural. După câteva investigații, a venit și verdictul medicilor.



Barcelona a făcut anunțul: Pedri, OUT o lună!



S-a zvonit că accidentarea lui Pedri ar fi una gravă, dar se pare că acesta va sta departe de gazon doar o lună, așa cum anunță Barcelona prin intermediul unui comunicat oficial.



”Testele efectuate în această dimineață au confirmat că jucătorul primei noastre echipe, Pedro Gonzalez ”Pedri” a suferit o accidentare la coapsă, pe care a dobândit-o în timpul meciului cu Slavia Praga de ieri.



Timpul de refacere este estimat la o lună”, a anunțat gruparea catalană.

