NEWS ALERT Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga

Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona a câștigat cu 4-2 meciul cu Slavia Praga, deși a avut emoții, având în vedere că a fost condusă de două ori.

TAGS:
BarcelonaPedri
Din articol

Catalanii sunt aproape de calificarea directă în optimile competiției. Au nevoie doar de o victorie în ultima etapă a fazei grupelor, când vor întâlni FC Copenhaga pe teren propriu, dar au primit și o veste proastă.

Pedri (23 de ani) s-a accidentat în repriza secundă a meciului de la Praga, după ce a acuzat probleme la bicepsul femural. După câteva investigații, a venit și verdictul medicilor.

Barcelona a făcut anunțul: Pedri, OUT o lună!

S-a zvonit că accidentarea lui Pedri ar fi una gravă, dar se pare că acesta va sta departe de gazon doar o lună, așa cum anunță Barcelona prin intermediul unui comunicat oficial.

”Testele efectuate în această dimineață au confirmat că jucătorul primei noastre echipe, Pedro Gonzalez ”Pedri” a suferit o accidentare la coapsă, pe care a dobândit-o în timpul meciului cu Slavia Praga de ieri. 

Timpul de refacere este estimat la o lună”, a anunțat gruparea catalană.

Dacă Pedri va reveni peste o lună, așa cum anunță clubul, atunci va rata doar meciurile cu Real Oviedo (acasă), Copenhaga (acasă), Elche (deplasare), Albacete (deplasare), Mallorca (acasă) și Girona (deplasare).

Evaluat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Pedri este titular incontestabil în echipa lui Hansi Flick, unde a bifat 25 de prezențe în acest sezon, reușind să marcheze de două ori și să ofere alte opt pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
ARTICOLE PE SUBIECT
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
ULTIMELE STIRI
Jucătorul a fost între viață și moarte! „Gladiatorul” din fotbal revine pe teren la o echipă importantă
Jucătorul a fost între viață și moarte! „Gladiatorul” din fotbal revine pe teren la o echipă importantă
Florin Tănase, OUT de la Dinamo Zagreb - FCSB! Gigi Becali a anunțat echipa de start
Florin Tănase, OUT de la Dinamo Zagreb - FCSB! Gigi Becali a anunțat echipa de start
Revoluție ASTĂZI la echipa din Liga 2! Și-a adus antrenor principal croat, plus șapte fotbaliști străini pentru a scăpa de retrogradare
Revoluție ASTĂZI la echipa din Liga 2! Și-a adus antrenor principal croat, plus șapte fotbaliști străini pentru a scăpa de retrogradare
Cum a reacționat presa din Marea Britanie după replicile tăioase dintre Cîrstea și Osaka: „Strângere de mână rece” + „Victorie tensionată”
Cum a reacționat presa din Marea Britanie după replicile tăioase dintre Cîrstea și Osaka: „Strângere de mână rece” + „Victorie tensionată”
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Vinicius și-a decis viitorul

Vinicius și-a decis viitorul

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League



Recomandarile redactiei
Florin Tănase, OUT de la Dinamo Zagreb - FCSB! Gigi Becali a anunțat echipa de start
Florin Tănase, OUT de la Dinamo Zagreb - FCSB! Gigi Becali a anunțat echipa de start
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
Revoluție ASTĂZI la echipa din Liga 2! Și-a adus antrenor principal croat, plus șapte fotbaliști străini pentru a scăpa de retrogradare
Revoluție ASTĂZI la echipa din Liga 2! Și-a adus antrenor principal croat, plus șapte fotbaliști străini pentru a scăpa de retrogradare
Naomi Osaka și-a prezentat scuzele, după conflictul din Australia: ce a făcut-o să o privească diferit pe Sorana Cîrstea
Naomi Osaka și-a prezentat scuzele, după conflictul din Australia: ce a făcut-o să o privească diferit pe Sorana Cîrstea
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
FC Barcelona a pierdut doi jucători de bază, dar primește o sumă uriașă de bani de la FIFA
FC Barcelona a pierdut doi jucători de bază, dar primește o sumă uriașă de bani de la FIFA 
Barcelona a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Pedri, "rupt" de Toni Kroos la EURO 2024
Barcelona a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Pedri, "rupt" de Toni Kroos la EURO 2024
CITESTE SI
GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

stirileprotv GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

stirileprotv Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

stirileprotv ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!