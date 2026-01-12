Potrivit mai multor mass-media spaniole, atacantul francez le-a cerut coechipierilor săi madrileni să nu formeze un coridor de onoare pentru urcarea campionilor pe podium.



Gestul controversat făcut de Mbappe nu a trecut neobservat în Spania



După fluierul final, a fost instalat un podium pentru a înmâna medaliile şi trofeul.



Cele două echipe au format un culoare de onoare pentru a însoţi arbitrii, care au venit primii să-şi ridice medalia. Jucătorii Barça au menţinut culoarul de onoare pentru madrilenii, care au urcat şi ei pe podium pentru a-şi ridica medalia de finalişti.

Când au coborât de pe podium, primii jucători ai Real Madrid aşteptau pe gazon. Dar Kylian Mbappé, cu o expresie foarte serioasă, a sosit făcând gesturi ample şi părând destul de nervos.

