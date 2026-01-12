VIDEO Scandal în Spania după gestul controversat făcut de Kylian Mbappe

Scandal &icirc;n Spania după gestul controversat făcut de Kylian Mbappe La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Intrat în joc fără să înscrie la meciul echipei Real Madrid în faţa FC Barcelona în finala Supercupei Spaniei duminică, scor 2-3, Kylian Mbappé nu a dorit să rămână prea mult timp la sărbătorirea catalanilor. 

TAGS:
kylian mbappeReal MadridBarcelona - Real Madrid
Din articol

Potrivit mai multor mass-media spaniole, atacantul francez le-a cerut coechipierilor săi madrileni să nu formeze un coridor de onoare pentru urcarea campionilor pe podium.

Gestul controversat făcut de Mbappe nu a trecut neobservat în Spania

După fluierul final, a fost instalat un podium pentru a înmâna medaliile şi trofeul.

Cele două echipe au format un culoare de onoare pentru a însoţi arbitrii, care au venit primii să-şi ridice medalia. Jucătorii Barça au menţinut culoarul de onoare pentru madrilenii, care au urcat şi ei pe podium pentru a-şi ridica medalia de finalişti.

Când au coborât de pe podium, primii jucători ai Real Madrid aşteptau pe gazon. Dar Kylian Mbappé, cu o expresie foarte serioasă, a sosit făcând gesturi ample şi părând destul de nervos.

Potrivit Onda Cero, atacantul francez le-a cerut coechipierilor să se întoarcă repede la vestiare. Conform presei madrilene AS, fostul jucător al PSG le-ar fi cerut colegilor să părăsească locul de trei ori. Cotidianul catalan Sport notează că, la fluierul final, madrilenii s-au aşezat direct pe bancă: Xabi Alonso a trebuit să le ceară să se ridice pentru a se îndrepta spre podium pentru ceremonie.

Presa consideră că Kylian Mbappé nu a vrut să facă „pasillo” (coridorul de onoare) pentru FC Barcelona şi vorbeşte despre un „gest nesportiv”, declanşând o polemică după un meci destul de tensionat pe teren, scrie News.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kad&icirc;rov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
ARTICOLE PE SUBIECT
WTA Adelaide | Diferența dintre victorie și eșec: Gabriela Ruse, doar trei game-uri c&acirc;știgate &icirc;mpotriva Annei Kalinskaya
WTA Adelaide | Diferența dintre victorie și eșec: Gabriela Ruse, doar trei game-uri câștigate împotriva Annei Kalinskaya
ULTIMELE STIRI
Oțelul a anunțat &icirc;ncă un transfer: fotbalistul care a fugit de la fosta echipă!
Oțelul a anunțat încă un transfer: fotbalistul care a fugit de la fosta echipă!
EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO! C&acirc;nd debutează naționala Rom&acirc;niei și c&acirc;ți jucători trimite Dinamo la turneul final
EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO! Când debutează naționala României și câți jucători trimite Dinamo la turneul final
Desafio | Aventura intră &icirc;ntr-o nouă etapă: recompensele schimbă regulile jocului, iar tensiunile ating cote maxime. &Icirc;n jocul pentru recompensă, Prunea va avea un rol-cheie
Desafio | Aventura intră într-o nouă etapă: recompensele schimbă regulile jocului, iar tensiunile ating cote maxime. În jocul pentru recompensă, Prunea va avea un rol-cheie
Nota de plată pentru Antonio Conte! Ce urmează după criza de nervi din Inter - Napoli
Nota de plată pentru Antonio Conte! Ce urmează după criza de nervi din Inter - Napoli
Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: &rdquo;Un jucător foarte interesant&rdquo;
Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Un jucător foarte interesant”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul

Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: "I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul"

Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu &icirc;n Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR

Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu în Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR

Tottenham a dat răspunsul după oferta primită pentru Drăgușin!

Tottenham a dat răspunsul după oferta primită pentru Drăgușin!

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au &icirc;ncurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au încurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Șumudică, a venit &bdquo;nota de plată&ldquo; pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor

Șumudică, a venit „nota de plată“ pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor



Recomandarile redactiei
Oțelul a anunțat &icirc;ncă un transfer: fotbalistul care a fugit de la fosta echipă!
Oțelul a anunțat încă un transfer: fotbalistul care a fugit de la fosta echipă!
Nota de plată pentru Antonio Conte! Ce urmează după criza de nervi din Inter - Napoli
Nota de plată pentru Antonio Conte! Ce urmează după criza de nervi din Inter - Napoli
Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: &rdquo;Un jucător foarte interesant&rdquo;
Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Un jucător foarte interesant”
George Ganea a fost prezentat la noua sa echipă: &rdquo;Bine ai venit!&rdquo;
George Ganea a fost prezentat la noua sa echipă: ”Bine ai venit!”
EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO! C&acirc;nd debutează naționala Rom&acirc;niei și c&acirc;ți jucători trimite Dinamo la turneul final
EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO! Când debutează naționala României și câți jucători trimite Dinamo la turneul final
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Nu mai ești &icirc;n Ligue 1, Kylian! Mbappe, făcut praf după debutul &icirc;n La Liga
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
Reacția lui Xavi, după ce Barcelona a fost umilită de Real Madrid &icirc;n Supercupa Spaniei: &rdquo;Sunt convins de asta&rdquo;
Reacția lui Xavi, după ce Barcelona a fost umilită de Real Madrid în Supercupa Spaniei: ”Sunt convins de asta”
Greu de stăp&acirc;nit! Ce a făcut Vinicius după ce a fost schimbat &icirc;n Barcelona - Real Madrid
Greu de stăpânit! Ce a făcut Vinicius după ce a fost schimbat în Barcelona - Real Madrid
CITESTE SI
&Icirc;nt&acirc;lnire de &bdquo;gradul zero&rdquo; &icirc;n Parcul Național Defileul Jiului. Un mistreț și un urs s-au trezit față &icirc;n față

stirileprotv Întâlnire de „gradul zero” în Parcul Național Defileul Jiului. Un mistreț și un urs s-au trezit față în față

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

ANM a emis o nouă prognoză. C&acirc;t mai ține gerul &icirc;n Rom&acirc;nia. Temperaturile minime vor cobor&icirc; p&acirc;nă la -19 grade Celsius

stirileprotv ANM a emis o nouă prognoză. Cât mai ține gerul în România. Temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius

Record de scumpiri &icirc;n Bulgaria după trecerea la euro. P&acirc;inea și produsele de bază aproape s-au dublat &icirc;n doar 48 de ore

stirileprotv Record de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro. Pâinea și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!