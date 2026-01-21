Arsenal a deschis scorul rapid, în minutul 10, prin Gabriel Jesus. Inter a reacționat prompt și a egalat în minutul 18 prin Sucic. Tot Gabriel Jesus a readus-o pe Arsenal în avantaj, în minutul 31, cu o lovitură de cap, iar în repriza a doua londonezii au închis meciul prin Viktor Gyokeres, în minutul 82.



Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”



După eșecul de pe „Meazza”, presa din Italia l-a pus la zid pe Luis Henrique. Brazilianul, transferat pentru 25 de milioane de euro, a fost criticat dur pentru prestația sa.



„Nu marchează și nu driblează. Nu face nimic bine! Luis Henrique este o țeapă. Inter caută soluții, pe teren și pe piața transferurilor. Chivu îi oferă încredere, și pentru că Dumfries este accidentat, dar până acum nu livrează nimic”, a scris I fatti nostril pe X.



Publicația InterNews24 a notat: „Luis Henrique, nota 5. Găsește spații, dar nu reușește niciodată să pună probleme apărării adverse. În defensivă suferă, iar la primul gol îl ține în joc pe Gabriel Jesus”.



Pentru Cristi Chivu urmează un program extrem de dificil. Inter va juca vineri, 23 ianuarie, în campionat, cu Pisa, iar pe 28 ianuarie va face deplasarea în Germania, pentru duelul de foc cu Borussia Dortmund, în Liga Campionilor. Partida va fi LIVE TEXT pe Sport.ro.

