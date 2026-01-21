După șase luni în Grecia, unde nu a reușit să se impună, mijlocașul vrea să revină în Superliga României. Rapid îi oferă șansa să se bată la titlu, iar Moruțan pare să fie atras de ideea de a juca sub comanda lui Costel Gâlcă.



Transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, blocat din cauza banilor



Transferul părea ca și făcut, având în vedere că Moruțan nu mai intra în planurile celor de la Aris Salonic, dar totul pare să se fi blocat. Cel puțin pentru câteva zile. Din informațiile obținute de Sport.ro, internaționalul român nu și-a încheiat socotelile cu echipa din Grecia, deoarece nu vrea să renunțe la o parte din banii pe care îi are de primit din partea lui Aris.



În același timp, cele două cluburi sunt înțelese, iar Rapid așteaptă acum ca Moruțan să-și rezolve situația pentru a se alătura lotului condus de Costel Gâlcă.



În acest sezon, Moruțan a avut 17 apariții la Aris Salonic, în care a adunat 727 de minute pe teren, fără să marcheze sau fără să reușească vreo pasă de gol.



Costel Gâlcă: ”90-95% trebuie să vină”



După meciul dintre Rapid și Metaloglobus, încheiat cu scorul de 1-0, Costel Gâlcă părea convins de faptul că transferul lui Moruțan este, în mare parte, rezolvat.



În plus, antrenorul a vorbit în termeni laudativi despre jucătorul aflat de mai mulți ani în anturajul echipei naționale. L-a descris ca fiind un fotbalist cu ”experiență foarte mare”, care poate juca și ca ”număr 10” la echipa sa.



„Sperăm. Ne dorim să vină. O să vedem în zilele viitoare. Eu v-am spus, știu în procent de 90–95% că trebuie să vină. E un jucător important, un jucător care poate să facă diferența, nu? Are o experiență foarte mare, poate să joace și ca număr 10”, a spus Costel Gâlcă.

