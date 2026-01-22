OFICIAL Revoluție ASTĂZI la echipa din Liga 2! Și-a adus antrenor principal croat, plus șapte fotbaliști străini pentru a scăpa de retrogradare

Revoluție ASTĂZI la echipa din Liga 2! Și-a adus antrenor principal croat, plus șapte fotbaliști străini pentru a scăpa de retrogradare Liga 2
Divizia noastră secundă se va relua pe 21 februarie.

Muscelul CampulungAlecsandru PopoviciGoran MiscevicDumitru Rogacliga 2
Cu o lună înaintea reluării campionatului, Muscelul Câmpulung, locul 21 (penultimul) din Liga 2, a anunțat o veritabilă ”revoluție” la club.

”După două săptămâni de antrenamente pe plan local, FC Muscelul Câmpulung a plecat astăzi într-un stagiu de pregătire în străinătate. Muscelenii se vor pregăti timp de douăsprezece zile în Croația, în localitatea Medulin, regiunea Istria.

Goran Miscevic, noul principal de la Muscelul Câmpulung

Argeșenii au deplasat în Croația un lot de 22 de jucători, 8 dintre aceștia fiind veniți în această iarnă. Și la nivelul staff-ului tehnic au avut loc modificări, Alecsandru Popovici ocupând acum funcția de director tehnic, în timp ce croatul Goran Miscevic a preluat postul de antrenor principal. Acesta va fi ajutat de conaționalul său Luka Kilibarda și de musceleanul Ovidiu Tică, care a pregătit până acum echipa Under 19 a clubului nostru”, a precizat clubul argeșean pe site-ul oficial.

Ultima dată, Goran Miscevic (62 de ani - foto) a activat ca antrenor principal și director sportiv la Rot-Weiss Erfurt din ligile inferioare ale Germaniei.

Cum arată acum lotul divizionarei secunde

Portari:

Valentin Mărgărit, Rareș Ciobotariu, Matko Kramer (29 ani – Croatia – ex Tolmin – Liga 2 Slovenia)

Jucători de câmp:

Andrei Purice, Stefan Ghiță, Marius Sanda, Eric Nistor, Valentin Coșereanu, Petar Karaklajic (25 ani – Serbia – mijlocaș ofensiv – ex Zvijezda 09 – Liga 2 Serbia), Milun Jokovic (22 ani – Muntenegru – fundaș – ex Zvijezda 09 – Liga 2 Serbia), Andrei Stelea, Rareș Grecu, Luis Bunel, Alexandru Andone, Darius Grosu, Daniel Bîrzu, Amin Ziblim, Tome Kitanovski (33 ani – Macedonia de Nord – fundaș central – ex FAV AC – Regional League Est Austria), Chibueze Wisdom Erikigwe (20 ani – Italia – atacant – ex NK Brežice 1919 – Slovenia), Djordje Simic (30 ani – Serbia – mijlocaș – ex Tolmin – Liga 2 Slovenia), Cătălin Alexe (30 ani – fundaș dreapta – ex Minaur Baia Mare), Dumitru Rogac (27 ani – Republica Moldova – atacant – ex FC Bălți – Liga 1 Republica Moldova)

Programul meciurilor de pregătire 

24 ianuarie – ora 11.00 FC Muscelul Câmpulung – NK Karlovac 1919(L2 Croația – locul 4)

27 ianuarie – ora 14.30 FC Muscelul Câmpulung – NK Dugopolje(L2 Croația – locul 2)

30 ianuarie – ora 11.00 FC Muscelul Câmpulung – OFK Mladost DG(L1 Muntenegru – locul 6)

Clasamentul din Liga 2

