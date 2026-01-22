Cu o lună înaintea reluării campionatului, Muscelul Câmpulung, locul 21 (penultimul) din Liga 2, a anunțat o veritabilă ”revoluție” la club.

”După două săptămâni de antrenamente pe plan local, FC Muscelul Câmpulung a plecat astăzi într-un stagiu de pregătire în străinătate. Muscelenii se vor pregăti timp de douăsprezece zile în Croația, în localitatea Medulin, regiunea Istria.

Goran Miscevic, noul principal de la Muscelul Câmpulung



Argeșenii au deplasat în Croația un lot de 22 de jucători, 8 dintre aceștia fiind veniți în această iarnă. Și la nivelul staff-ului tehnic au avut loc modificări, Alecsandru Popovici ocupând acum funcția de director tehnic, în timp ce croatul Goran Miscevic a preluat postul de antrenor principal. Acesta va fi ajutat de conaționalul său Luka Kilibarda și de musceleanul Ovidiu Tică, care a pregătit până acum echipa Under 19 a clubului nostru”, a precizat clubul argeșean pe site-ul oficial.

Ultima dată, Goran Miscevic (62 de ani - foto) a activat ca antrenor principal și director sportiv la Rot-Weiss Erfurt din ligile inferioare ale Germaniei.

Cum arată acum lotul divizionarei secunde

