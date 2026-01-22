Cum a reacționat presa din Marea Britanie după replicile tăioase dintre Cîrstea și Osaka: „Strângere de mână rece” + „Victorie tensionată”

Tenismena a fost vizibil deranjată de acest aspect, iar pe lângă faptul că i-a semnalat acest lucru arbitrei de scaun, românca i-a reproșat direct și adversarei sale acest aspect. VEZI AICI ce i-a spus Sorana Cîrstea lui Naomi Osaka .

Sorana Cîrstea i-a reproșat lui Naomi Osaka faptul că nu a fost fair play și a vorbit între servicii, interval care este considerat ca făcând parte din timpul jocului, potrivit regulamentelor WTA.

Naomi Osaka s-a impus în fața Soranei Cîrstea cu scor 6-3, 4-6, 6-2 , în turul doi al Openului Australian.

Reacția presei din Marea Britanie după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka



Presa din Maria Britanie a reacționat după schimbul tăios de replici dintre cele două tenismene.

BBC s-a folosit de declarația sportivei nipone și a titrat: „'Îmi pare rău că s-a supărat din cauza asta' - Osaka o învinge pe Cîrstea”, în timp ce Sky Sports a oferit un titlu mai explicit: „Naomi Osaka, victorie tensionată la Melbourne”.

The Independent a pus cel mai mare accent pe clinciul dintre cele două și a titrat: „Naomi Osaka, uluită de strângerea de mână rece a adversarei sale învinse la Australian Open”.

Cei din urmă au descris cum a fost Sorana Cîrstea la finalul ultimului său meci la Australian Open.

„O Cîrstea furioasă a plecat nervoasă de lângă Osaka, după o scurtă strângere de mână la fileu, înainte de a se întoarce pentru a schimba cuvinte cu fostul număr 1 mondial.

Osaka a fost nedumerită de ce a auzit și a adus-o în discuție imediat în timpul interviului de pe teren, chiar dacă nu a fost întrebată direct despre incident.”, au scris britanicii de la The Independent.

Sorana Cîrstea își încheie astfel parcursul carierei la Australian Open cu un meci competitiv în fața unui fost număr unu mondial, cu 18 participări pe tabloul principal și două calificări în optimile de finală, reușite în 2017 și în 2022.

2008 a fost primul an în care Sorana Cîrstea a jucat în competiția propriu-zisă de la Melbourne.