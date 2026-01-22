Jucătorul a fost între viață și moarte! „Gladiatorul” din fotbal revine pe teren la o echipă importantă



Pe 1 decembrie 2024, Bove s-a prăbuşit pe gazon în minutul 16 al meciului dintre Fiorentina şi Inter Milano. Fotbaliştii celor două echipe au făcut scut în jurul său, în timp ce serviciile de urgenţă i-au acordat primul ajutor, înainte ca mijlocaşul să fie transportat la un spital din Florenţa, unde a fost internat la terapie intensivă.

Bove, în vârstă de 23 de ani, a rămas în spital timp de 13 zile, fiindu-i implantat un defibrilator subcutanat, dispozitiv care în Italia este contraindicat pentru practicarea fotbalul profesionist, ceea ce l-a forţat să-şi continue cariera în afara graniţelor ţării sale.

"Sunt nerăbdător să revin pe teren, iar faptul că o voi face cu un club istoric precum Watford mă umple de o imensă mândrie", a precizat fostul internaţional italian de tineret într-un comunicat al clubului de la periferia Londrei, care evoluează în liga secundă engleză.

Edoardo Bove este al doilea fotbalist nevoit să părăsească Serie A în urma implantării unui defibrilator subcutanat, după danezul Christian Eriksen, care a fost la rândul său victima unui stop cardiac, în timpul meciului de deschidere de la EURO 2021. Eriksen şi-a reziliat ulterior contractul cu Inter Milano şi a semnat cu formaţia engleză Brentford, înainte de a ajunge la Manchester United. El joacă în prezent în Germania, la VfL Wolfsburg.

Agerpres

