Gazdele s-au impus la limită, scor 1-0, însă partida nu a fost lipsită de incidente neașteptate, din cauza unor decizii de arbitraj.

Nemulțumit de anumite hotărâri dictate împotriva echipei sale, directorul sportiv de la Corinthians a încercat să ajungă cu forța în camera VAR, secvențele devenind virale pe rețelele de socializare.

Here’s Corinthians' Director of Football Alessandro Nunes trying to storm into the VAR room after a few poor decisions ???????????? pic.twitter.com/lcjsNIbnla