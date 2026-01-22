Naomi Osaka și-a prezentat scuzele, după conflictul din Australia: ce a făcut-o să o privească diferit pe Sorana Cîrstea

Inițial, când a fost întrebată despre salutul rece primit din partea Soranei Cîrstea, Naomi Osaka a replicat că „i s-a părut interesant,” transmițând că acesta a fost singurul gând pe care l-a avut în clipa controversată de la fileu.



Naomi Osaka, mesaj către Sorana Cîrstea: „Vreau să îmi cer scuze.”



Însă după ce un jurnalist i-a comunicat japonezei Naomi Osaka faptul că Sorana Cîrstea a încercat să diminueze gravitatea momentului și nu a ținut să vorbească prea mult despre acest conflict, nipona și-a schimbat atitudinea.



„Dacă sunt sinceră, nu am mai fost implicată într-o astfel de situație până acum. Nu știu dacă, după ce ieșim de pe teren, ne salutăm și ne întrebăm dacă suntem bine. Sunt puțin confuză. Înțeleg că emoțiile au fost mari, în cazul ei.



Vreau să îmi cer scuze, cred că primele lucruri pe care le-am spus pe teren au fost lipsite de respect. Nu îmi place să îi tratez pe oameni cu lipsă de respect, nu asta fac eu, de obicei. Dacă vrea să vorbim, sunt de acord, dar când mă încurajez, nu mă gândesc că îmi voi distrage adversara. O fac doar pentru mine,” a adăugat dubla campioană de la Melbourne.

