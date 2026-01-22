Naomi Osaka și-a prezentat scuzele, după conflictul din Australia: ce a făcut-o să o privească diferit pe Sorana Cîrstea

Naomi Osaka și-a prezentat scuzele, după conflictul din Australia: ce a făcut-o să o privească diferit pe Sorana Cîrstea Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În conferința de presă organizată după meciul cu Sorana Cîrstea, care a avut un final tensionat, japoneza Naomi Osaka și-a prezentat scuze pentru o serie de lucruri spuse pe terenul de tenis, care ar fi fost lipsite de respect la adresa româncei. 

TAGS:
Sorana CirsteaNaomi OsakaAustralian Open 2026
Din articol

Inițial, când a fost întrebată despre salutul rece primit din partea Soranei Cîrstea, Naomi Osaka a replicat că „i s-a părut interesant,” transmițând că acesta a fost singurul gând pe care l-a avut în clipa controversată de la fileu.  

Naomi Osaka, mesaj către Sorana Cîrstea: „Vreau să îmi cer scuze.”

Însă după ce un jurnalist i-a comunicat japonezei Naomi Osaka faptul că Sorana Cîrstea a încercat să diminueze gravitatea momentului și nu a ținut să vorbească prea mult despre acest conflict, nipona și-a schimbat atitudinea.

„Dacă sunt sinceră, nu am mai fost implicată într-o astfel de situație până acum. Nu știu dacă, după ce ieșim de pe teren, ne salutăm și ne întrebăm dacă suntem bine. Sunt puțin confuză. Înțeleg că emoțiile au fost mari, în cazul ei. 

Vreau să îmi cer scuze, cred că primele lucruri pe care le-am spus pe teren au fost lipsite de respect. Nu îmi place să îi tratez pe oameni cu lipsă de respect, nu asta fac eu, de obicei. Dacă vrea să vorbim, sunt de acord, dar când mă încurajez, nu mă gândesc că îmi voi distrage adversara. O fac doar pentru mine,” a adăugat dubla campioană de la Melbourne. 

  • Sorana cirstea rou t2 ao 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Naomi Osaka a admis că a strigat intenționat pentru a-și oferi un avantaj psihologic

Referitor la strigătele pe care Sorana Cîrstea i le-a reproșat, Naomi Osaka s-a apărat, spunând: „Nimeni nu s-a plâns despre asta, înainte, iar arbitrul nu mi-a spus că greșesc. Mi-a spus că sunt în regulă. Am crezut că am depășit momentul,” a punctat fostul număr 1 WTA, înainte de a lămuri că a fost deranjată de intervenția Soranei Cîrstea, care a întrebat arbitrul dacă japoneza are voie să se încurajeze între servicii.

„Nu sunt genul de persoană care acceptă să fie tratată cu lipsă de respect într-un mod relaxat. Am strigat de câteva ori, în acel game, ca să mă încurajez, dar m-am stors de puteri. Sunt obosită acum,” a comentat Naomi Osaka, admițând că a strigat, în momentele sensibile ale jocului, pentru a-și întări un avantaj psihologic.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
ULTIMELE STIRI
Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga
Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Dinamo Zagreb - FCSB, meci crucial pentru calificarea în primăvara Europa League, de la 22:00! Echipa de start anunțată
Dinamo Zagreb - FCSB, meci crucial pentru calificarea în primăvara Europa League, de la 22:00! Echipa de start anunțată
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Vinicius și-a decis viitorul

Vinicius și-a decis viitorul

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League



Recomandarile redactiei
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga
Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga
Sorana Cîrstea, prima reacție după conflictul cu Naomi Osaka: "20 de ani de carieră cântăresc mult mai mult decât 5 secunde de discuție la fileu"
Sorana Cîrstea, prima reacție după conflictul cu Naomi Osaka: "20 de ani de carieră cântăresc mult mai mult decât 5 secunde de discuție la fileu"
Ce s-a ales de Luca Andronache, campion al României cu Farul și fiul fostului antrenor de la FCSB
Ce s-a ales de Luca Andronache, campion al României cu Farul și fiul fostului antrenor de la FCSB
Alte subiecte de interes
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 2 de la Jocurile Olimpice: o triplă campioană de Grand Slam și fostă număr 1 mondial!
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 2 de la Jocurile Olimpice: o triplă campioană de Grand Slam și fostă număr 1 mondial!
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru câștigătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru câștigătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
CITESTE SI
GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

stirileprotv GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

stirileprotv Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

stirileprotv ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!