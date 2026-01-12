După ce l-a transferat pe Valentin Țicu (25 de ani), liber de contract după despărțirea de Petrolul Ploiești, ”câinii” l-au luat și pe Ianis Târbă (19 ani), internațional de juniori, care evoluează pe postul de extremă dreaptă la Celta Vigo II.



Firma de impresariat a celebrului Jorge Mendes a fost cea care s-a ocupat de transferul lui Târbă la Dinamo, așa cum a anunțat presa din Spania. În plus, și antrenorul echipei secunde a lui Celta Vigo a confirmat că jucătorul este aproape de o revenire în România.



Costel Orac, despre Ianis Târbă: ”E un copil de perspectivă, dar nu cred că poate ajuta prea mult”



Costel Orac (66 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, îl cunoaște foarte bine pe noul jucător al echipei sale de suflet. Este convins că, acum, acesta nu poate ajuta prea mult echipa și că este, mai degrabă, un ”transfer pentru viitor”.



„Întâmplător îl știu pe Târbă, e crescut aici, la noi. A fost pe la loturile naționale, îl știu. Eu mă așteptam să apară mutări de la mijloc în sus. Când spun mutări, mă refer la creșterea concurenței de la mijloc în sus pentru că, din punct de vedere defensiv, ceea ce am văzut până acum, echipa stă destul de bine.



(n.r. - despre Ianis Târbă) E un copil de perspectivă, dar la momentul actual nu cred că poate ajuta prea mult. (n.r. - Dinamo l-a luat pentru viitor?). Bănuiesc, acum nu știu...”, a spus Orac, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pe lângă cei doi, se pare că Dinamo îl va transfera definitiv și pe Liam Eissat (18 ani), fratele lui Lisav Eissat, adus în probe pentru cantonamentul din Antalya. Mutrea nu a devenit încă oficială.



Ianis Târbă a jucat foarte puțin în acest sezon, motiv pentru care și-a dorit să schimbe echipa. Românul a fost folosit în doar 3 meciuri, ultima dată în urmă cu mai bune de două luni.



Totuși, în sezonul trecut, Târbă a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei U19 de la Celta, cu 8 goluri în 25 de partide (13 ca titular), potrivit Estadio Deportivo.



A fost confirmată revenirea lui Ianis Târbă în România: ”Va pleca”



"Se pare că da, Ianis Târbă va pleca. Vineri mi s-a spus că a apărut posibilitatea pentru el de a se întoarce în țara sa, așa că am încercat să evităm o accidentare.



Înțeleg că se va finaliza în următoarele zile sau ore. Dacă este un împrumut sau un transfer definitiv? Nu sunt atât de implicat și nu știu aceste detalii", a spus Fredi Alvarez, antrenorul lui Celta Vigo II.

