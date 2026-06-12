Mihai Rotaru a rămas mască: antrenorul i-a trimis echipa de start pe WhatsApp înaintea meciului

Mihai Rotaru a rămas mască: antrenorul i-a trimis echipa de start pe WhatsApp înaintea meciului Fotbal intern
SPORT.RO
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Patronul campioanei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a povestit cum un tehnician i-a cerut, la un moment dat, aprobarea pentru primul „11”.

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Mihai RotaruUniversitatea CraiovaSuperliga
Din articol

Universitatea Craiova traversează o perioadă excelentă, echipa pregătindu-se pentru preliminariile Champions League din postura de câștigătoare a titlului și a Cupei României. Pe fondul acestei atmosfere relaxate de la finalul sezonului, finanțatorul oltenilor a dezvăluit o întâmplare inedită din culisele fotbalului românesc.

Patronul echipei din Bănie a explicat că nu obișnuiește să intervină peste deciziile tehnico-tactice, deși a întâlnit situații în care unii antrenori practic au încurajat acest comportament.

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Rotaru, luat prin surprindere

Rotaru a rememorat momentul în care a primit formula de start pe telefonul mobil, cu o zi înaintea unei partide, fără a dezvălui însă numele antrenorului care a făcut asta.

„Sunt antrenori care strică patronii. Am avut un antrenor acum mulți ani care, înainte de primul meci, mi-a trimis pe WhatsApp o poză cu o coală de hârtie pe care era scrisă echipa de a doua zi. Nu vă spun cine este și m-a întrebat: «Eu așa vreau să fac mâine, vrei să schimbăm ceva?». Eu am rămas șocat, nici nu-mi trecea prin cap să întreb. I-am zis: «Vezi-ți de treaba ta».

Dacă jucam FIFA sau Football Manager, poate aș fi fost în situația să-mi dau cu părerea și poate chiar aș fi câștigat și după. Ba da, înjuri, te bați, dar nu te bagi. La 3-4 zile ai ședință, discuți problemele, vrei, nu vrei, suntem în fotbal. Mai întrebi, mai zici că a fost o greșeală, dar ei spun că nu au greșit”, a spus Mihai Rotaru.

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