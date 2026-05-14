Inter s-a impus în fața lui Lazio, în finala Cupei Italiei, scor 2-0, într-un meci disputat la Roma pe „Stadio Olimpico”. Meciul a ptutu fi urmărit în exclusivitate pe VOYO.
Autogolul lui Marusic (14') și reușita lui Lautaro Martinez (35') au făcut diferența în favoarea „nerazzurrilor”
Fotbaliștii lui Inter au celebrat pe melodia „Made in Romania”
Cristi Chivu a făcut istorie la Inter și a devenit al treilea antrenor care cucerește cupa și campionatul cu Inter, alături de Roberto Mancini și Jose Mourinho.
Jucătorii antrenați de Chivu au sărbătorit și în vestiar câștigarea Cupei Italiei cu melodia românească, „Made in Romania”, interpretată de Ionuț Cercel.
La Inter a devenit un obicei să se danseze pe această piesă în vestiar după fiecare trofeu câștigat.
Totul a plecat de la turcul Hakan Calhanoglu, care a descoperit melodia.
Ce a spus Cristi Chivu despre viitorul lui Inter
Cristi Chivu a fost întrebat despre planurile de viitor ale lui Inter.
Antrenorul român a ținut să puncteze faptul că el își setează obiectivele pe termen scurt, pentru a putea avea control asupra situației de moment.
„Inter a câștigat două trofee, le-am meritat. Am avut un sezon bun. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat de-a lungul anilor, pentru fanii noștri și pentru club. O nouă serie de victorii? Ne bucurăm de ceea ce am realizat, câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată, suntem bucuroși pentru asta.
În fotbal, lucrurile se planifică pe termen scurt. Când gândești pe o perioadă mai lungă, mai ales când este vorba despre rezultate și obiective, devine agonie și obsesie pentru toți. Ne bucurăm pentru mentalitatea arătată, pentru jocul nostru și cum am muncit pentru a ne atinge obiectivele”, a spus Cristi Chivu, în studioul Sport Mediaset de la Canale 5.
Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Roberto Mancini, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.