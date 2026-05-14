Inter s-a impus în fața lui Lazio, în finala Cupei Italiei, scor 2-0, într-un meci disputat la Roma pe „Stadio Olimpico”. Meciul a ptutu fi urmărit în exclusivitate pe VOYO.

Autogolul lui Marusic (14') și reușita lui Lautaro Martinez (35') au făcut diferența în favoarea „nerazzurrilor”

Fotbaliștii lui Inter au celebrat pe melodia „Made in Romania”

Cristi Chivu a făcut istorie la Inter și a devenit al treilea antrenor care cucerește cupa și campionatul cu Inter, alături de Roberto Mancini și Jose Mourinho.

Jucătorii antrenați de Chivu au sărbătorit și în vestiar câștigarea Cupei Italiei cu melodia românească, „Made in Romania”, interpretată de Ionuț Cercel.

La Inter a devenit un obicei să se danseze pe această piesă în vestiar după fiecare trofeu câștigat.

Totul a plecat de la turcul Hakan Calhanoglu, care a descoperit melodia.