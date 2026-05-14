După ce a câștigat ”dubla” în Italia, Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

După festivitatea de premiere și turul flash-interviurilor, Chivu și-a făcut apariția la conferința de presă, iar totul s-a încheiat cu un moment special oferit de antrenorul lui Inter.

Chivu, moment special la conferința de presă! A vrut să răspundă în limba română

”Bună seara și felicitări!”, a fost adresarea, în limba română, după care întrebarea a continuat în engleză: ”Este acesta cel mai fericit moment din viața dumneavoastră, ca antrenor și jucător?”. Moment în care Chivu le-a spus jurnaliștilor italieni că ne va răspunde în română.

”Nu, cred că cel mai fericit moment a fost când s-au născut fiicele mele, cel mai fericit momente sunt cele legate de familie, de oameni dragi ție, de cei care îți sunt alături, de cei care te susțin și la bine, și la rău, de cei care încearcă să-ți dea un moment de consolare atunci când ai nevoie, când te îmbrățișează, când îți spun că te iubesc. Astea sunt momentele fericite din viața unui om.

Din punct de vedere profesional, sigur că încerci să-ți faci meseria, să faci tot ceea ce crezi tu că sunt capacitățile tale în a transmite ambiție, motivație, iar atunci când reușești și vezi fericirea în ochii jucătorilor tăi, mai ales atunci când câștigi și trofee, totul devine important, totul devine foarte frumos”, a spus Chivu.

Chivu, palmă pentru contestatari!

După meciul care i-a adus al doilea trofeu al sezonului, Chivu a fost notat cu 7,5 de publicația Tuttomercatoweb.com. Printre altele, italienii au scos în evidență ”replica” dată de antrenorul român celor care, în vara anului trecut, îl etichetau drept ”debutant”.

”A vrut să reducă tensiunea înaintea meciului, încercând să transmită calm și încredere, chiar dacă Inter Milano se afla în fața unei întâlniri cu propria (și a lui) istorie. Nu știm ce cuvinte a folosit în vestiar, dar au funcționat.

Și poate că tocmai calmul mai mare al propriilor jucători a avut un rol decisiv în momentele-cheie ale partidei. Deloc rău pentru cineva care, la începutul sezonului, era etichetat drept „debutant”, ca să rămânem la cele mai blânde apelative”, au scris italienii.