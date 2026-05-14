După titlul din Serie A asigurat matematic cu trei runde înainte de final, Inter Milano a cucerit și Cupa Italiei în urma victoriei din finala contra lui Lazio (2-0). Cristi Chivu a devenit primul om din istoria lui Inter care cucerește eventul atât ca jucător (2010), cât și ca antrenor (2026).

Cristi Chivu, următorul selecționer al Italiei? Subiectul, dezbătut la Play On Sport

În emisiunea Play On Sport, de pe VOYO, mai mulți telespectatori au avansat scenariul potrivit căruia Cristi Chivu ar putea deveni o soluție în viitor și pentru funcția de selecționer al Italiei. Subiectul a fost dezbătut de moderatorul Costin Ștucan și invitații săi, Costel Pantilimon, Florin Gardoș și Cătălin Oprișan.

Italia s-a despărțit de selecționerul Gennaro Gattuso (48 de ani) la începutul lunii aprilie, după ratarea calificării la Cupa Mondială. Squadra Azzurra, care a ratat ultimele trei ediții de Mondial, este condusă în prezent de interimarul Silvio Baldini.

Dialogul de la Play On Sport: