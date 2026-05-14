VIDEO EXCLUSIV Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"

Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter Milano și ca antrenor, după ce a cucerit eventul la primul său sezon complet la nivel de seniori.

După titlul din Serie A asigurat matematic cu trei runde înainte de final, Inter Milano a cucerit și Cupa Italiei în urma victoriei din finala contra lui Lazio (2-0). Cristi Chivu a devenit primul om din istoria lui Inter care cucerește eventul atât ca jucător (2010), cât și ca antrenor (2026).

Cristi Chivu, următorul selecționer al Italiei? Subiectul, dezbătut la Play On Sport

În emisiunea Play On Sport, de pe VOYO, mai mulți telespectatori au avansat scenariul potrivit căruia Cristi Chivu ar putea deveni o soluție în viitor și pentru funcția de selecționer al Italiei. Subiectul a fost dezbătut de moderatorul Costin Ștucan și invitații săi, Costel Pantilimon, Florin Gardoș și Cătălin Oprișan.

Italia s-a despărțit de selecționerul Gennaro Gattuso (48 de ani) la începutul lunii aprilie, după ratarea calificării la Cupa Mondială. Squadra Azzurra, care a ratat ultimele trei ediții de Mondial, este condusă în prezent de interimarul Silvio Baldini.

Dialogul de la Play On Sport:

  • Costin Ștucan: Credeți?
  • Costel Pantilimon: Nu, n-aș crede.
  • Costin Ștucan: Nu l-ai vedea acolo? (n.r - la naționala Italiei)
  • Costel Pantilimon: Printre atâția antrenori italieni?
  • Costin Ștucan: Care? Au ajuns și la Gattuso. Până la urmă, la cine să mai ajungă?
  • Costel Pantilimon: Nu cred că se pune problema niciodată ca ei să renunțe la mândria de a avea selecționer italian
  • Costin Ștucan: Eu zic că o să fie selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi! Facem un pariu în seara
  • Costel Pantilimon: M-aș bucura. De fapt, nu m-aș bucura...
Cristi Chivu a sărbătorit alături de soție și fiice după câștigarea Cupei Italiei

Înainte de decernarea trofeului, Chivu a avut propriul moment de bucurie cu galeria lui Inter. Deși retras la început, antrenorul român s-a ”descărcat” în fața ultrașilor, arătând spiritul pentru care fanii îl iubesc atât de mult.

A urmat un alt moment în care Chivu a ales să stea departe de reflectoare, atunci când Lautaro Martinez și colegii săi au ridicat Coppa Italia. Chiar dacă performanța sa este una uriașă, antrenorul lui Inter a pus de multe ori accentul pe munca jucătorilor pe care îi pregătește.

Cu medalia la gât, fostul căpitan al echipei naționale s-a pozat alături de familia sa: soția Adelina și cele două fiice ale lui, Natalia și Anastasia, nu au lipsit de pe Stadio Olimpico.

REZUMAT Lazio - Inter 0-2, în finala Coppa Italia (VOYO)

