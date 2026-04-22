Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Alexandru Hațieganu
Inter Milano a celebrat succesul împotriva lui Como pe ritmuri românești. Videoclipul a devenit viral pe Facebook. 

Cristi Chivu, aproape de event la primul sezon la Inter

  Cristi chivu 2
Cristi Chivu (centru), dialog spus alături de Monica Bertini (stânga) și Federica Zille (dreapta).
Cristi Chivu, alături de jucătorii lui Inter / Foto IMAGO
Cristi Chivu / Foto: Imago Images
Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu / Foto IMAGO
Cristi Chivu / Foto: Getty Images.
Bucuria lui Cristi Chivu / Foto: Getty Images
Cristi Chivu / Foto: Getty Images
Davide Frattesi și Cristi Chivu / Foto IMAGO
Cristi Chivu, antrenor Inter Milano / Foto: Getty Images
Cristi Chivu, antrenor la Inter Milano / Foto: Imago Images
Cristi Chivu, în fața celui de-al patrulea succes consecutiv în Liga Campionilor / Foto: Imago Images
Sursa foto: Getty Images.
Cristi Chivu, antrenor Inter / Foto: Getty Images
Nicolo Barella și Cristi Chivu / Foto IMAGO
Inter Milano a folosit din nou celebra manea „Made in România”, de data aceasta pentru a ilustra bucuria de după calificarea în finala Cupei împotriva celor de la Como. 

Bucurie la Inter Milano, din nou pe „Made in Romania”

Videoclipul postat de „nerazzurri” pe pagina de Facebook a clubului, în urmă cu aproximativ două ore, a stârnit deja peste 6.200 de reacții pozitive și peste 110 comentarii, multe dintre ele din partea românilor mândri. 

Nu este pentru prima oară când Inter Milano se bucură după un succes important pe ritmurile „Made in Romania”. Precedentul s-a produs chiar înainte să fie numit Cristi Chivu în funcția de antrenor principal. 

După cucerirea titlului din sezonul 2023-2024, jucătorii Interului au dansat în vestiar pe maneaua interpretată de Ionuț Cercel. Imaginile cu ei au devenit atunci virale în presa internațională.

Cristi Chivu, aproape de event la primul sezon la Inter

Cristi Chivu (45 de ani) este antrenorul momentului în Serie A. Inter Milano s-a calificat în finala Cupei Italiei, după ce a învins-o pe Como cu 3-2, revenind de la 0-2 (în tur scorul a fost 0-0). 

În ultimul act al competiției, Chivu va întâlni învingătoarea dublei manșe dintre Lazio și Atalanta. Returul se joacă astăzi la Bergamo, de la 22:00, după ce în tur scorul a fost 2-2. 

Interul lui Cristi Chivu este foarte aproape să cucerească și Serie A. După 33 de etape scurse din 38, „nerazzurrii” sunt pe primul loc cu 78 de puncte, cu un avans de 12 „lungimi” față de principalele urmăritoare: AC Milan și Napoli.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
Cristi Chivu, omul momentului în Italia! A declanșat o criză de râs alături de două frumoase jurnaliste italiene
Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
A revenit Chivu, și-a revenit Inter: ce golaveraj și palmares are acum în meciurile mari ale primului sezon ca antrenor la Milano
„Chivu nu face nimic pentru a ascunde.” Corriere dello Sport notează ce s-a schimbat și ce „a pescuit” antrenorul român
Tânăr fotbalist înjughiat pe stradă! Suspectul a fost dat în urmărire generală
Universitatea Craiova, bună de plată! Amenda încasată după incidentele rasiste de la meciul cu Rapid
Zeljko Kopic își apără jucătorul: ”A fost luat la ochi”
Alegeri Federația Română de Handbal | Mariana Tîrcă: "Ne tot învârtim în jurul cozii"
Momentul care a convins-o pe Gaziantep să îl ”fure” pe Mirel Rădoi de la FCSB: ”Pare promițător!”
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Momentul care a convins-o pe Gaziantep să îl ”fure” pe Mirel Rădoi de la FCSB: ”Pare promițător!”
Zeljko Kopic își apără jucătorul: ”A fost luat la ochi”
Tânăr fotbalist înjughiat pe stradă! Suspectul a fost dat în urmărire generală
OUT de la FCSB după peste 200 de meciuri? "Să plece! Nu mai știe de capul lui"
Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
