Inter Milano a folosit din nou celebra manea „Made in România”, de data aceasta pentru a ilustra bucuria de după calificarea în finala Cupei împotriva celor de la Como.

Bucurie la Inter Milano, din nou pe „Made in Romania”

Videoclipul postat de „nerazzurri” pe pagina de Facebook a clubului, în urmă cu aproximativ două ore, a stârnit deja peste 6.200 de reacții pozitive și peste 110 comentarii, multe dintre ele din partea românilor mândri.

Nu este pentru prima oară când Inter Milano se bucură după un succes important pe ritmurile „Made in Romania”. Precedentul s-a produs chiar înainte să fie numit Cristi Chivu în funcția de antrenor principal.

După cucerirea titlului din sezonul 2023-2024, jucătorii Interului au dansat în vestiar pe maneaua interpretată de Ionuț Cercel. Imaginile cu ei au devenit atunci virale în presa internațională.