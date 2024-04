Fotbaliștii echipei italiene au făcut atmosferă în vestiar, cântând și dansând pe refrenul melodiei care a devenit virală.

Inter a reușit să obțină cel de-al 20-lea titlu de campioană. Bucuria echipei a fost cu atât mai mare cu cât a reușit să câștige titlul pe terenul rivalilor lor.

După ce au sărbătorit pe teren alături de suporteri, jucătorii lui Inter s-au retras în vestiar pentru a continua petrecerea. Atmosfera a fost întreținută de melodia lui Ionuț Cercel, iar fotbaliștii au făcut o horă a bucuriei în jurul boxelor care răsunau cu ritmuri de manele.

Mijlocașul Hakan Calhanoglu a fost cel care a adus melodia în vestiar, recunoscând că este una dintre preferatele sale. „Made in Romania” a devenit astfel coloana sonoră a victoriei echipei Inter în cursa pentru titlu, cât și pentru multe alte filmulețe pe social media.

Această experiență a fost capturată într-un video publicat pe canalul de YouTube al clubului, oferind fanilor o privire în culisele momentului de bucurie al echipei și dezvăluind o altă latură a fotbalistului turc, care a demonstrat că pasiunea sa pentru muzică este la fel de puternică precum cea pentru fotbal.

„În afară de fotbal, ce-ți place? Spune-ne o pasiune de-ale tale”, a fost provocat Calhanoglu de către moderator.

„Pasiunea mea este muzica, îmi place mult muzica”, a răspuns fotbalistul.

„Melodia mea preferată acum este «Made in Romania». O știți? Iali-iali-iali”. a răspuns Hakan Calhanoglu, în timp ce dădea din cap și fredona.

Hakan Çalhanoğlu’s influence on this squad must be talked about.

