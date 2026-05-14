Performanță lui Chivu intră direct în istoria lui Inter Milano

Cristi Chivu (45 de ani) a reușit să câștige cu Inter Milano titlul în Serie A și Cupa Italiei, fiind abia al treilea manager din istoria echipei lombarde care atinge acest obiectiv dublu, după Roberto Mancini și Jose Mourinho. Performanța uriașă a antrenorului român nu a fost reușită nici de valoroșii Giuseppe Meazza, Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni, Heriberto Herrera, Luciano Spalletti, Antonio Conte sau Simone Inzaghi. Chivu poate realiza tripla, dacă se impune și în Supercupa Italiei 2026, care trebuia să se desfășoare în Arabia Saudită, în decembrie 2026, dar cel mai probabil va fi relocată din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

În sezonul 2005-2006, cu Roberto Mancini pe banca tehnică, Inter Milano a câștigat titlul în Serie A (75 puncte, peste AS Roma, 69 puncte), beneficiind de retrogradarea lui Juventus (campioana pe teren a acelui sezon) și de depunctarea lui AC Milan în urma scandalului Calciopoli. De asemenea, milanezii s-au impus în finala Cupei Italiei (1-1 și 3-1 cu AS Roma) și au câștigat Supercupa Italiei (4-3 cu AS Roma, cu prelungiri), dar nu au trecut de sferturile de finală ale Champions League (1-2 și 0-1 cu Villarreal, eliminați pentru gol primit acasă).

În stagiunea 2009-2010, echipa a fost condusă de Jose Mourinho și a câștigat din nou campionatul (82 de puncte, peste AS Roma, 80 puncte), Cupa Italiei (1-0 cu AS Roma) și Supercupa Italiei (3-1 cu AS Roma), dar și Champions League (2-0 în finala cu Bayern Munchen).

Panucci spune că "sezonul merită nota 8.5"

Nu toți oamenii de fotbal din Italia au fost impresionați de parcursul lui Inter Milano din acest sezon. Christian Panucci, fostul fotbalist de la AC Milan, Real Madrid, Chelsea, Inter sau AS Roma, crede că la valoarea starurilor lui Inter, pretențiile ar trebui să fie mult mai mari. "Sunt jucători puternici și joacă la Inter Milan, nu putem să-i răsfățăm mereu; este clar că trebuie să câștige. Mi se pare că a fost un sezon foarte bun, da, dar trebuiau să-l facă. Iar în Europa nu au reușit.

Lovitura în moral după anul trecut? În fotbal au primit-o cu toții, dar nimeni nu a ajuns la terapie intensivă… Pare că mereu se încearcă protejarea acestei echipe după înfrângerile de anul trecut. Repet, nu au ajuns în spital la terapie intensivă. Pentru mine, sezonul merită nota 8.5, dar în Europa au avut prestații slabe. Primul obiectiv nu poate fi campionatul", a spus Christian Panucci, citat de TMW. Criticile vin pe fondul eliminării echipei lui Cristi Chivu în play-off-ul de calificare în optimile de finală ale Champions League, după 1-3 și 1-2 cu Bodo/Glimt (Norvegia).

