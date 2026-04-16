Marchesin ar putea sta departe de gazon până la 12 luni

Boca Juniors a câștigat lejer meciul cu Barcelona de Guayaquil din Copa Libertadores, scor 3-0, dar portarul Agustin Marchesin a fost schimbat în minutul 12, după ce a acuzat dureri la genunchi. Leandro Paredes, căpitanul celor de la Boca, a transmis după meci că "doctorul ne-a spus că Agustin și-a rupt ligamentul încrucișat. Îi trimit o îmbrățișare din partea tuturor, urându-i însănătoșire grabnică. Așteptăm cu nerăbdare să-l revedem pe teren".

Recuperarea după o ruptură de ligament încrucișat durează, în mod normal, între 6 și 12 luni, implicând operație, kinetoterapie intensă, fizioterapie și revenire treptată la activități sportive, dar ținând cont de vârsta goalkeeperului, accidentarea ar putea aduce finalul carierei pentru experimentatul jucător.

Marchesin nu era în vederile slecționerului Lionel Scaloni pentru CM 2026, pentru ocuparea celor trei locuri fiind luați în considerare Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Ol. Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid), Walter Benitez (Crystal palace) și Facundo Cambeses (Racing Club).

A câștigat Copa America în 2021

Agustin Federico Marchesin (38 de ani) este născut la San Cayetano (provincia Buenos Aires) și a evoluat ca portar pentru Lanus (2009-2014), Santos Laguna (2014-2016), Club America (2016-2019), FC Porto (2019-2022), Celta Vigo (2022-2024), Gremio Porto Alegre (2024-2025) și Boca Juniors (2025-prezent). Are opt selecții pentru naționala Argentinei (2011-2021), fiind în lot la trei ediții de Copa America (2015, 2019, 2021).

În palmaresul său se găsesc Copa America (2019), Copa Sudamericana (2013), Liga MX (Clausura - 2015, 2019), Copa MX (Clausura - 2019), Campeon de Campeones (2015, 2019), Primeira Liga (2019-2020, 2021-2022), Taca de Portugal (2019-2020, 2021-2022), Supertaca Candido de Oliveira (2020, 2022), Campeonato Gaucho (2024), titlurile individuale Toulon Tournament Best Goalkeeper (2009), Ubaldo Fillol Award (Torneo Inicial 2012), Primeira Liga Goalkeeper of the Year (2019-2020), Liga MX Golden Glove (2015-2016, 2018-2019) și includerea în Liga MX Best XI (Apertura 2017, Clausura 2018, Apertura 2018) și Primeira Liga Team of the Year (2019-2020).

Foto - Getty Images