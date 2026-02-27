Lanus s-a impus în dublă manșă în fața lui Flamengo

Club Atletico Lanus (Argentina) a învins pe Clube de Regatas do Flamengo (Brazilia), în Recopa Sudamericana 2026. În meciul tur, trupa din Buenos Aires s-a impus cu 1-0 (Rodrigo Castillo 77), reușind apoi să câștige în mod dramatic și returul disputat pe Maracana din Rio de Janeiro, scor 3-2 (Giorgian de Arrascaeta 37 pen., Jorginho 85 pen./ Rodrigo Castillo 29, Jose Canale 118, Dylan Aquino 120+2). Victoria a venit în prelungirile prelungirilor, după ce gazdele au beneficiat de două penalty-uri acordate de arbitrul Gustavo Tejera (Uruguay).

Flamengo a câștigat patru trofee în sezonul precedent

Rezultatul este unul surprinzător, în condițiile în care trupa antrenată de Filipe Luis este considerată echipa momentului în America de Sud, fiind deținătoarea trofeelor Campeonato Brasileiro Serie A, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil și Copa Libertadores și a jucat finala FIFA Intercontinental Cup (1-1, 1-2 d.l.d.), cu un sezon înainte se impusese în Campeonato Carioca și Copa do Brasil, iar tricoul "Rubro-Negro" este îmbrăcat de jucători cunoscuți, precum Jorginho, Saul Niguez, Emerson Royal, Alex Sandro, Samuel Lino, Guillermo Varela, Lucas Paqueta, Giorgian de Arrascaeta sau Danilo.

De partea cealaltă, Lanus ocupă abia poziția a 19-a în clasamentul agregat din Liga Profesional în startul sezonului 2026, dar a câștigat Copa Sudamericana (2025), iar cei mai cunoscuți jucători din lotul lui Mauricio Pellegrino sunt Eduardo Salvio, Lautaro Acosta, Carlos Izquierdoz și Ezequiel Munoz.

Acesta este al nouălea trofeu din palmaresul lui Lanus, după Primera Division (2 / 2007 Apertura, 2016), Copa del Bicentenario (1 / 2016), Supercopa Argentina (1 / 2016), Copa Juan Domingo Peron (1 / 1955), Copa Sudamericana (2 / 2013, 2025) și Copa CONMEBOL (1996).

