„În prezent, nu se iau în considerare locaţii alternative”, a anunţat joi forul continental cu privire la meciul programat pentru 27 martie, la Doha, între campionii en-titre ai Americii de Sud şi Europei, într-o probabilă confruntare Lionel Messi şi Lamine Yamal, scrie news.ro.

„O decizie finală se aşteaptă să fie luată spre sfârşitul săptămânii viitoare”, a declarat UEFA care organizează meciul împreună cu omologul său sud-american, CONMEBOL.

Argentina şi Spania urmează să joace pe stadionul Lusail, care a găzduit finala epică a Cupei Mondiale din 2022. Argentina a câştigat la loviturile de departajare împotriva Franţei, după ce Messi a marcat de două ori, iar Kylian Mbappé a reuşit un hat-track într-o remiză palpitantă, scor 3-3.

Qatar are relaţii strânse cu UEFA. Nasser Al-Khelaïfi, preşedintele clubului Paris Saint-Germain, este membru al comitetului executiv al UEFA.

„Discuţiile sunt în curs de desfăşurare cu organizatorii locali, care au depus un efort uriaş pentru ca meciul să fie un succes”, a declarat UEFA.

Prima Finalissima a avut loc pe stadionul Wembley, din Londra, în iunie 2022, când Argentina a învins Italia cu 3-0.