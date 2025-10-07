Antrenorul principal al lui Boca Juniors, în stare gravă! Este o legendă pe ”Bombonera”

Antrenorul principal al lui Boca Juniors, &icirc;n stare gravă! Este o legendă pe &rdquo;Bombonera&rdquo; Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul Miguel Angel Russo a câștigat cu Boca titlul de campioană, Copa Libertadores și Cupa Argentinei.

TAGS:
Miguel Angel RussoBoca JuniorsClaudio UbedaLeandro Paredesla bombonera
Din articol

Miguel Angel Russo, antrenorul echipei argentiniene de fotbal Boca Juniors, se află în stare gravă şi rămâne sub supraveghere medicală la domiciliu, conform unor surse ale clubului, citate de EFE.

Russo, în vârstă de 69 de ani, care se luptă cu un cancer la vezica urinară şi la prostată din 2017, se află în concediu medical de la finele lunii septembrie.

Boca Juniors, 5-0 cu Newell's Old Boys, cu secundul Claudio Ubeda pe bancă

Duminică, după victoria reuşită de Boca, 5-0 cu Newell's Old Boys pe ”La Bombonera”, Claudio Ubeda, secundul lui Russo, care l-a înlocuit pe acesta pe bancă la ultimele două jocuri, i-a dedicat antrenorului această victorie:

"Îi dedicăm această victorie lui Miguel, care cu siguranţă ne-a urmărit în faţa televizorului".

De asemenea, căpitanul echipei, Leandro Paredes, i-a dedicat victoria antrenorului său şi i-a urat "multă putere" pentru recuperarea sa, scrie Agerpres.

În ultima lună, Russo a fost spitalizat de trei ori pentru complicaţii ale stării sale de sănătate.

Miguel Angel Russo se află la a treia sa perioadă la cârma echipei Boca Juniors, cu care a câştigat Copa Libertadores în 2007, apoi în 2020 şi 2021, când a ajuns până în semifinalele competiţiei, şi a câştigat un titlu în Superliga Argentinei şi o Cupă a Ligii Profesioniste.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de p&acirc;nă la 8.000 de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
Surpriză mare! C&acirc;t s-a terminat Auckland - Boca de la Mondialul Cluburilor, meci &icirc;ntrerupt &icirc;n repriza secundă din cauza unei ploi torențiale
Surpriză mare! Cât s-a terminat Auckland - Boca de la Mondialul Cluburilor, meci întrerupt în repriza secundă din cauza unei ploi torențiale
Bayern Munchen - Boca Juniors 2-1. Bavarezii, calificare &icirc;n optimile de finală! Meciul a fost LIVE pe VOYO
Bayern Munchen - Boca Juniors 2-1. Bavarezii, calificare în optimile de finală! Meciul a fost LIVE pe VOYO
Boca Juniors, &rdquo;arsă&rdquo; de FIFA! Doi fotbaliști au fost supendați drastic după eliminările din meciul cu Benfica de la FIFA Club World Cup
Boca Juniors, ”arsă” de FIFA! Doi fotbaliști au fost supendați drastic după eliminările din meciul cu Benfica de la FIFA Club World Cup
Boca Juniors a avut degeaba 2-0 cu Benfica la FIFA Club World Cup 2025! S-au arătat și 3 cartonașe roșii
Boca Juniors a avut degeaba 2-0 cu Benfica la FIFA Club World Cup 2025! S-au arătat și 3 cartonașe roșii
De ce i s-a refuzat viza de SUA unui fotbalist de la Boca Juniors. FIFA Club World Cup este pe PRO TV, Pro Arena și VOYO
De ce i s-a refuzat viza de SUA unui fotbalist de la Boca Juniors. FIFA Club World Cup este pe PRO TV, Pro Arena și VOYO
Boca Juniors l-a &icirc;nlocuit pe fostul star al lui Real Madrid chiar &icirc;nainte de FIFA Club World Cup 2025, turneu transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO
Boca Juniors l-a înlocuit pe fostul star al lui Real Madrid chiar înainte de FIFA Club World Cup 2025, turneu transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO
A &icirc;nceput campionatul-mamut din Argentina, cu 30 de echipe &icirc;n prima ligă! Ce au făcut Boca Juniors și River Plate
A început campionatul-mamut din Argentina, cu 30 de echipe în prima ligă! Ce au făcut Boca Juniors și River Plate
Cum s-a făcut de r&acirc;s Boca Juniors după ce a jucat &icirc;n superioritate numerică o repriză &icirc;ntreagă și avea 3-2 &icirc;n minutul 85!
Cum s-a făcut de râs Boca Juniors după ce a jucat în superioritate numerică o repriză întreagă și avea 3-2 în minutul 85!
Boca Juniors, preluată de un star argentinian, fost coleg cu Raul și Cristiano Ronaldo la Real Madrid!
Boca Juniors, preluată de un star argentinian, fost coleg cu Raul și Cristiano Ronaldo la Real Madrid!
Fostul fotbalist de la Boca, testat pozitiv la cocaină după ce a &icirc;ncercat să scape de poliție&nbsp;
Fostul fotbalist de la Boca, testat pozitiv la cocaină după ce a încercat să scape de poliție 
Imagini șocante! Fanii lui Fluminense, atac organizat asupra fanilor lui Boca Juniors &icirc;nainte de finala Copa Libertadores. Poliția a intervenit&nbsp;
Imagini șocante! Fanii lui Fluminense, atac organizat asupra fanilor lui Boca Juniors înainte de finala Copa Libertadores. Poliția a intervenit 
ULTIMELE STIRI
Sorana C&icirc;rstea, 6-0 cu Jelena Ostapenko, &icirc;ntr-un meci de uitat pentru letonă: performanța atinsă de rom&acirc;ncă la Wuhan
Sorana Cîrstea, 6-0 cu Jelena Ostapenko, într-un meci de uitat pentru letonă: performanța atinsă de româncă la Wuhan
Simone Tempestini a devenit campion european la raliuri cu echipa sa
Simone Tempestini a devenit campion european la raliuri cu echipa sa
Cod roșu de ploi torențiale &icirc;n București! Meciurile au fost am&acirc;nate
Cod roșu de ploi torențiale în București! Meciurile au fost amânate
Groaznic! Anunțul Universității Craiova despre accidentarea lui Mihnea Rădulescu
Groaznic! Anunțul Universității Craiova despre accidentarea lui Mihnea Rădulescu
La revenirea &icirc;n Rom&acirc;nia, Mihaela Cambei, triplă medaliată la CM de haltere, a dezvăluit secretul performanțelor sale
La revenirea în România, Mihaela Cambei, triplă medaliată la CM de haltere, a dezvăluit secretul performanțelor sale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Accidentare șocantă pentru fotbalistul remarcat de Gigi Becali! Ar putea răm&acirc;ne paralizat

Accidentare șocantă pentru fotbalistul remarcat de Gigi Becali! Ar putea rămâne paralizat

Ședință de urgență la o echipă din Superligă! S-a decis soarta antrenorului

Ședință de urgență la o echipă din Superligă! S-a decis soarta antrenorului

Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate

Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate

Edward Iordănescu, OUT de la Legia! &rdquo;Ridicol, are dublă personalitate&rdquo;

Edward Iordănescu, OUT de la Legia! ”Ridicol, are dublă personalitate”

Dumitru Dragomir anunță următorul transfer de la FCSB: &rdquo;Sigur &icirc;l ia Gigi. E la fel ca Haaland&rdquo;

Dumitru Dragomir anunță următorul transfer de la FCSB: ”Sigur îl ia Gigi. E la fel ca Haaland”

OUT de la Barcelona! Catalanii vor să scape de el și i-au fixat deja prețul

OUT de la Barcelona! Catalanii vor să scape de el și i-au fixat deja prețul



Recomandarile redactiei
Groaznic! Anunțul Universității Craiova despre accidentarea lui Mihnea Rădulescu
Groaznic! Anunțul Universității Craiova despre accidentarea lui Mihnea Rădulescu
Cod roșu de ploi torențiale &icirc;n București! Meciurile au fost am&acirc;nate
Cod roșu de ploi torențiale în București! Meciurile au fost amânate
Cine este Lisav Eissat, surpriza lui Mircea Lucescu de la naționala Rom&acirc;niei! &Icirc;n ce limbă vorbește israelianul cu tată musulman
Cine este Lisav Eissat, surpriza lui Mircea Lucescu de la naționala României! În ce limbă vorbește israelianul cu tată musulman
Bayern Munchen, reacție &icirc;n cazul transferului de 125 de milioane de euro
Bayern Munchen, reacție în cazul transferului de 125 de milioane de euro
La revenirea &icirc;n Rom&acirc;nia, Mihaela Cambei, triplă medaliată la CM de haltere, a dezvăluit secretul performanțelor sale
La revenirea în România, Mihaela Cambei, triplă medaliată la CM de haltere, a dezvăluit secretul performanțelor sale
Alte subiecte de interes
Boca Juniors l-a &icirc;nlocuit pe fostul star al lui Real Madrid chiar &icirc;nainte de FIFA Club World Cup 2025, turneu transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO
Boca Juniors l-a înlocuit pe fostul star al lui Real Madrid chiar înainte de FIFA Club World Cup 2025, turneu transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO
S-a &icirc;ntors &bdquo;El Matador&rdquo; Cavani, la 37 de ani: a marcat &icirc;n numai 16 minute c&acirc;t &icirc;n ultimele opt luni
S-a întors „El Matador” Cavani, la 37 de ani: a marcat în numai 16 minute cât în ultimele opt luni
Imagini șocante! Fanii lui Fluminense, atac organizat asupra fanilor lui Boca Juniors &icirc;nainte de finala Copa Libertadores. Poliția a intervenit&nbsp;
Imagini șocante! Fanii lui Fluminense, atac organizat asupra fanilor lui Boca Juniors înainte de finala Copa Libertadores. Poliția a intervenit 
Neymar cere o &rdquo;armată&rdquo; de staruri pentru a semna cu noua echipă
Neymar cere o ”armată” de staruri pentru a semna cu noua echipă
Campionul mondial, acord cu echipa lui Moruțan și Cic&acirc;ldău! Anunțul presei internaționale&nbsp;
Campionul mondial, acord cu echipa lui Moruțan și Cicâldău! Anunțul presei internaționale 
A fost nebunie pe &rdquo;La Bombonera&rdquo;! C&acirc;t s-a &icirc;ncheiat Boca Juniors - River Plate, &rdquo;Supercl&aacute;sico&rdquo; din Argentina
A fost nebunie pe ”La Bombonera”! Cât s-a încheiat Boca Juniors - River Plate, ”Superclásico” din Argentina
CITESTE SI
Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

stirileprotv Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Regizorul Tudor Giurgiu: &ldquo;Suntem datori să &icirc;nțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre&rdquo;

stirileprotv Regizorul Tudor Giurgiu: “Suntem datori să înțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre”

Rom&acirc;nii str&acirc;ng cureaua, după majorarea taxelor. V&acirc;nzările din retail au scăzut cu 7,2% &icirc;n august

stirileprotv Românii strâng cureaua, după majorarea taxelor. Vânzările din retail au scăzut cu 7,2% în august

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!