Antrenorul principal al lui Boca Juniors, în stare gravă! Este o legendă pe ”Bombonera”

Miguel Angel Russo, antrenorul echipei argentiniene de fotbal Boca Juniors, se află în stare gravă şi rămâne sub supraveghere medicală la domiciliu, conform unor surse ale clubului, citate de EFE.

Russo, în vârstă de 69 de ani, care se luptă cu un cancer la vezica urinară şi la prostată din 2017, se află în concediu medical de la finele lunii septembrie.

Boca Juniors, 5-0 cu Newell's Old Boys, cu secundul Claudio Ubeda pe bancă



Duminică, după victoria reuşită de Boca, 5-0 cu Newell's Old Boys pe ”La Bombonera”, Claudio Ubeda, secundul lui Russo, care l-a înlocuit pe acesta pe bancă la ultimele două jocuri, i-a dedicat antrenorului această victorie:

"Îi dedicăm această victorie lui Miguel, care cu siguranţă ne-a urmărit în faţa televizorului".

