ACUM România - Argentina, tricolorii S-AU DEZLĂNȚUIT! Cea mai bună națională joacă în optimile Cupei Mondiale Polo
Performanță pentru băieții lui Bogdan Rath.

echipa nationala de poloBogdan RathRomania - ArgentinaVlad GeorgescuAndrei PrioteasaDavid BelenyesiAndrei Neamţu
LIVE România - Argentina 21-11 (5-3, 6-3, 10-5 în primele trei sferturi)

UPDATE SFERTUL 3 Ne vedem în continuare de treabă! Tricolorii conduc cu 21-11 înaintea ultimului sfert. Victoria nu mai are cum să ne scape!

UPDATE SFERTUL 2 România s-a dezlănțuit, la pauza mare conducem cu 11-6!

UPDATE SFERTUL 1 3-0 în primul sfert al meciului pentru tricolori! Sud-americanii revin însă pentru 3-2! Prima repriză se încheie cu 5-3 pentru elevii lui Bogdan Rath.

* La ultima Cupă Mondială, România a încheiat pe locul 6. Iar la ultimele două turnee finale ale Campionatului Mondial, naționala noastră a terminat pe locul 10. La Europenele din acest an, România a terminat pe poziția 8.

Știrea inițială

Naţionala masculină de polo pe apă a României a învins echipa Maltei cu scorul de 14-9 (6-2, 3-3, 2-0, 3-4), joi seara, la La Valletta (Malta), în ultimul său meci din Grupa A a Diviziei a II-a a Cupei Mondiale 2026, grupă pe care astfel a și câștigat-o.

România, 14-9 cu Slovacia, 28-5 cu Africa de Sud și acum 14-9 cu Malta

După 14-9 cu Slovacia şi 28-5 cu Africa de Sud, tricolorii au obţinut un nou succes, prin golurile marcate de Vlad Georgescu 4, David Belenyesi 2, Andrei Neamţu 2, Andrei Prioteasa 2, Francesco Iudean 1, Matei Luţescu 1, Sebastian Oltean 1, Levente Vancsik 1.

Pentru gazde au punctat Ivan Nagaev 5 goluri, Darren Zammit 2, Jeremy Abela 1, Elijah Schembri 1.

România va juca astăzi, de la ora 18:00, cu Argentina în optimile de finală ale turneului.

La turneul final se califică primele două echipe din clasament, alături de Australia, în calitate de organizatoare a fazei finale.

Lotul și staff-ul României

🔥 LOTUL ROMÂNIEI:

🤽🏻‍♂️Marius Țic

🤽🏻‍♂️Raul Gavriș

🤽🏻‍♂️Vlad Georgescu

🤽🏻‍♂️Silvian Colodrovschi

🤽🏻‍♂️Levente Vancsik

🤽🏻‍♂️Andrei Prioteasa

🤽🏻‍♂️Andrei Neamțu

🤽🏻‍♂️Francesco Iudean

🤽🏻‍♂️Andrei Tepeluș

🤽🏻‍♂️Nicolae Oanță

🤽🏻‍♂️Darian Luncan

🤽🏻‍♂️David Belenyesi

🤽🏻‍♂️Matei Luțescu

🤽🏻‍♂️Sebastian Oltean

🤽🏻‍♂️Tomasso Insinna

🤽🏻‍♂️Răducu Dincă

Bogdan Rath - antrenor principal

George Deacu - antrenor secund

Iustin Răduțu - kinetoterapeut

VIDEO EXCLUSIV Alexandru Matei, președintele Federației Române de Polo, invitat la Poveștile Sport.ro

