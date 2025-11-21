Di Maria vrea să antreneze Rosario Central, Boca Juniors și Argentina, alături de Paredes

Recent, Angel Di Maria a intrat în top 10 fotbaliști din istoria fotbalului cu cele mai multe trofee câștigate, după ce Rosario Central a devenit campioana Argentinei. Atacantul ocupă locul al zecelea all-time, alături de Maxwell, cu 37 de trofee, pozițiile superioare fiind ocupate de Leo Messi (46 trofee), Dani Alves (43), Marquinhos (40), Andres Iniesta (40), Hossam Hassan (40), David Alaba (39), Hossam Ashour (39), Karim Benzema (38) și Gerard Pique (38).



Deși este încă jucător în activitate, "Fideo" știe ce o să facă imediat ce va agăța ghetele în cui. "Totul este decis. Sunt înscris deja la cursurile de antrenor, acesta este viitorul meu. Vom antrena o dată pe Rosario Central și o dată pe Boca Juniors. Iar echipa națională a Argentinei este și e pe lista noastră, pentru că am văzut cât se distrează Scaloni, Aimar, Ayala și Samuel.

Vorbesc la plural, pentru că îl voi avea alături pe Leandro Paredes. Suntem prieteni foarte buni. Este ca un frate mai mic pentru mine, iar familiile noastre se iubesc. Ne-ar plăcea foarte mult să antrenăm împreună. Este dificil, dar am vorbit despre asta de multe ori. Vom vedea când va fi momentul potrivit să intrăm în antrenorat. Echipele mele vor juca 4-3-3, un sistem care îi place și lui Leandro", a declarat Di Maria pentru ESPN.



Este unul dintre marii fotbaliști din istoria Argentinei

Angel Fabian Di Maria (37 de ani) este născut la Rosario și a evoluat pentru Rosario Central (2005-2007, 2025-prezent), Benfica (2007-2010, 2023-2025), Real Madrid (2010-2014), Manchester United (2014-2015), PSG (2015-2022) și Juventus (2022-2023). El a strâns 145 de selecții și 31 de goluri pentru naționala de seniori a Argentinei.



În palmaresul său se găsesc Primeira Liga (2009-2010), Taca da Liga (2008-2009, 2009-2010, 2024-2025), Supertaca Candido de Oliveira (2023), La Liga (2011-2012), Copa del Rey (2010-2011, 2013-2014), Supercopa de Espana (2012), Champions League (2013-2014 / + finală 2019-2020), UEFA Super Cup (2014), Ligue 1 (2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022), Coupe de France (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021), Coupe de la Ligue (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020), Trophee des Champions (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), Primera Division (2025), FIFA U20 World Cup (2007), aurul la Jocurile Olimpice (2008), FIFA World Cup (2022), Copa America (2021, 2024) și Finalissima (2022).



A fost recompensat cu titlurile individuale Argentine Footballer of the Year (2014), FIFA FIFPro World11 (2014), FIFA World Cup Dream Team (2014), IFFHS CONMEBOL Team of the Decade (2011-2020), UEFA Team of the Year (2014), ESM Team of the Year (2015-2016, 2019-2020), UEFA Champions League Squad of the Season (2013-2014), UEFA Champions League top assist provider (2019-2020), UEFA Europa League top assist provider (2009-2010), Primeira Liga top assist provider (2009-2010), La Liga top assist provider (2013-2014) și Ligue 1 top assist provider (2015-2016, 2019-2020).



Foto - Getty Images

