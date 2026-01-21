Inter îşi face deja planuri pentru vară şi va porni în căutarea unui nou portar titular, Yann Sommer urmând să plece la expirarea contractului său.



Deşi îl au ca portar de rezervă pe Josep Martinez, nerazzurri îşi doresc un goalkeeper de elită pentru următorul ciclu al echipei.

Lautaro Martinez poate fi ”cheia” pentru transferul lui Emiliano Martinez la Inter Milano



Conform Sky Sport, Inter a iniţiat primele contacte cu Emiliano Martinez. Internaţionalul argentinian are contract până în 2029 cu Aston Villa, ceea ce face ca orice posibilă tranzacţie să fie complexă, mai multe cluburi de top monitorizând situaţia sa.



Martinez este considerat unul dintre cei mai buni portari din lume, dar salariul său mare şi poziţia de forţă a lui Villa în cadrul negocierilor înseamnă că Inter ar avea nevoie de un proiect sportiv convingător.



Aici Lautaro Martinez ar putea juca un rol cheie. Căpitanul lui Inter se bucură de o relaţie excelentă cu coechipierul său de la naţionala Argentinei şi se crede că ar fi dispus să-l sondeze personal cu privire la un transfer la Milan.



Lautaro îl vede pe Martinez ca pe un jucător care ar putea ridica imediat nivelul lotului lui Cristian Chivu şi ar putea s-o ajute pe Inter să rămână competitivă pe plan intern şi în Europa.



Martinez aduce o vastă experienţă, jucând mult în Premier League cu Villa şi anterior cu Arsenal şi câştigând trofee importante cu Argentina, inclusiv Cupa Mondială mai multe Cope America.



Deşi operaţiunea ar fi departe de a fi simplă, interesul lui Inter este concret, iar influenţa căpitanului său s-ar putea dovedi decisivă.



Agerpres.

