Faza INCREDIBILA in Mexic! Asta se intampla cand te bucuri prea devreme! Cum a reusit sa marcheze din penalty!

Guadalajara si Lobos BUAP s-au intalnit intr-un meci al echipelor U17.

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

In Mexic, echipele U17 ale celor de la Guadalajara si Lobos BUAP s-au intalnit intr-un meci extrem de strans, care a ajuns la loviturile de departajare. Diego Campillo a avut parte de o doza incredibila de noroc atunci cand i-a venit randul sa execute de la punctul cu var.

Jucatorul celor de la Guadalajara a sutat puternic in bara transversala, iar portarul a considerat ca lovitura a fost ratata. In acel moment, mingea a cazut in plasa portii si arbitrul a validat executia.

Un moment asemanator s-a petrecut in 2017, la meciul dintre Bangkok Sports Club si Satri Angthong, din semifinalele Cupei. Echipele au ajuns la loviturile de departajare, acolo unde bucuria portarului nu a durat prea mult.