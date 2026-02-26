Istoria, dar, mai ales, conducerea îl va judeca: Cristi Chivu, bilanț incert, în primul sezon la Inter. Șanse mari la „event”

Moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, şeful puternicului cartel Jalisco New Generation (CJNV), în timpul unei operaţiuni militare, a declanşat violenţe în mai multe regiuni ale Mexicului!

Unul din orașele din Mexic care va organiza meciuri de la turneul final , Guadalajara , este cufundat în haos în aceste zile. Armata l-a ucis pe un important lider al unui cartel, iar astfel au început violențe în mai multe regiuni din Mexic, printre care și Guadalajara.

Unsprezece oraşe din SUA vor găzdui 78 de partide, alături de meciurile din trei oraşe din Mexic şi două din Canada.

Cupa Mondială 2026 va fi prima ediţie a turneului la care vor participa 48 de echipe şi se va desfăşura în 16 oraşe gazdă din Canada, Mexic şi Statele Unite.

Duminică, Statele Unite au cerut cetăţenilor lor aflaţi în mai multe zone din Mexic să ”stea la adăpost până la noi ordine” din cauza valului de violenţă din ţară după moartea lui El Mencho.

”Din cauza operaţiunilor de securitate în curs, a barajelor rutiere şi a activităţilor criminale, cetăţenii americani aflaţi în locurile menţionate trebuie să se adăpostească până la noi ordine”, a precizat ambasada americană în Mexic pe site-ul său.

Sunt vizate mai multe zone ale ţării, printre care oraşe foarte turistice precum Cancun, Guadalajara şi Oaxaca, dar şi statul Baja California.

Această alertă a autorităţilor americane survine după ce armata mexicană l-a ucis duminică pe Nemesio ”El Mencho” Oseguera, şeful puternicului cartel Jalisco New Generation (CJNV), în timpul unei operaţiuni militare.

Companiile americane United, Southwest, Alaska şi American, precum şi companiile canadiene Air Canada şi WestJet/Sunwing au anunţat în comunicate separate anularea zborurilor către Puerto Vallarta, Guadalajara, Manzanillo şi Mazatlan.

Unele avioane au fost nevoite să se întoarcă din drum în timp ce zburau deja către Mexic, au precizat mai multe companii, în special Southwest, care a întors din drum patru zboruri către Puerto Vallarta.

Autoritățile naționale din Mexic, în alertă!

WestJet a precizat că a deviat şapte zboruri care iniţial urmau să se îndrepte spre Puerto Vallarta şi a anulat 37 de zboruri suplimentare din şi spre acest oraş, Guadalajara şi Manzanillo. Aceste companii au pus în aplicare facilităţi de anulare şi modificare a zborurilor pentru pasagerii lor care pleacă şi pentru călătorii blocaţi.

Soutwest intenţionează, de asemenea, să trimită mai multe avioane în Mexic pentru a repatria pasagerii şi echipajele sale odată ce situaţia va reveni la normal.

”Vom continua să monitorizăm situaţia şi să facem ajustări suplimentare în operaţiunile noastre, dacă este necesar, pentru a asigura siguranţa şi securitatea clienţilor şi angajaţilor noştri”, a declarat American Airlines.

Moartea celui care era unul dintre cei mai căutaţi oameni din ţară, pentru care Statele Unite ofereau o recompensă de 15 milioane de dolari, a declanşat violenţe în mai multe regiuni.