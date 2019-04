APARA TATARUSANU! Portarul nationalei o salveaza din nou pe Nantes! Inca un penalty aparat in Franta!

Ciprian Tatarusanu a aparat un penalty in meciul cu Toulouse.

Portarul echipei nationale, Ciprian Tatarusanu, a avut din nou o interventie foarte buna in Franta. Dupa penalty-ul aparat in meciul cu Paris Saint-Germain din Cupa, Tatarusanu a fost din nou decisiv pentru Nantes. Miercuri, romanul a reusit sa il blocheze pe starul francez, Kylian Mbappe.

Astazi, in meciul din campionat cu Toulouse, Ciprian Tatarusanu a reusit din nou sa pareze o lovitura de la 11 metri si sa mentina rezultatul de egalitate de pe tabela. Nantes are, insa, o misiune extrem de grea pentru ca joaca in 10 inca din minutul 18.