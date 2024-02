S-au anunțat toate detaliile pentru CM 2026: "Cel mai mare spectacol pe care lumea l-a văzut"

Duminică seară, în cadrul unui eveniment la care a participat și președintele FIFA Gianni Infantino, au fost anunțate stadioanele pe care se vor disputa meciurile de la Cupa Mondială din 2026.

Estadio Azteca, arenă legendară din Ciudad de Mexico, cu o capacitate de peste 87.000 de locuri, va găzdui primul meci de la CM 2026 și festivitatea de deschidere a turneului final.

???????? The #FIFAWorldCup 26 opening match is coming to Mexico!

Primul meci al SUA se va disputa pe 12 iunie 2026, la Los Angeles, pe SoFiStadium, în timp ce Canada va debuta la Toronto, pe BMO Field.

Finala Cupei Mondiale se va juca pe MetLife Stadium, o arenă cu o capacitate de 82.500 de locuri, în New Jersey.

"Va fi cel mai mare spectacol pe care lumea l-a văzut aici, în America de Nord", a spus Gianni Infantino.

???????? The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26